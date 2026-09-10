Оформлюйте туристичне страхування від Universalna та отримуйте брендований рушник у подарунок Сьогодні 15:20 — Страхування Оформлюйте туристичне страхування від Universalna та отримуйте брендований рушник у подарунок Finance.ua спільно зі страховою компанією Universalna запускають акцію для мандрівників. Оформлюйте туристичне страхування від Universalna на Finance.ua та гарантовано отримуйте корисний гайд з підготовки до поїздки. А при сумі замовлення від 1 300 грн — брендований рушник від Finance.ua та Universalna у подарунок. Подарунковий фонд акції становить 50 рушників. Акція діє до повного вичерпання подарункового фонду. Детальні умови акції доступні за посиланням 🔗 Оформити туристичне страхування

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