До -25% на страхування: спеціальні знижки на Finance.ua з 20 до 25 серпня Сьогодні 10:34 — Страхування

До -25% на страхування: спеціальні знижки на Finance.ua з 20 до 25 серпня

З 20 до 25 серпня на Finance.ua діють мегазнижки на страхування. За промокодом ЛІТО можна вигідніше оформити Автоцивілку, Зелену картку та туристичне страхування.

Які знижки діють:

🚘 -20% на Автоцивілку.

🌍 -25% на річну Зелену картку від СГ «ТАС».

🌴 -250 грн на туристичне страхування.

Щоб скористатися пропозицією, оберіть потрібне страхування на Finance.ua та введіть промокод ЛІТО під час оформлення.

Акційні знижки діють з 20 до 25 серпня 2026 року включно.

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