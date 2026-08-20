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До -25% на страхування: спеціальні знижки на Finance.ua з 20 до 25 серпня

Страхування
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До -25% на страхування: спеціальні знижки на Finance.ua з 20 до 25 серпня
До -25% на страхування: спеціальні знижки на Finance.ua з 20 до 25 серпня
З 20 до 25 серпня на Finance.ua діють мегазнижки на страхування. За промокодом ЛІТО можна вигідніше оформити Автоцивілку, Зелену картку та туристичне страхування.
Які знижки діють:
🚘 -20% на Автоцивілку.
🌍 -25% на річну Зелену картку від СГ «ТАС».
🌴 -250 грн на туристичне страхування.
Щоб скористатися пропозицією, оберіть потрібне страхування на Finance.ua та введіть промокод ЛІТО під час оформлення.
Акційні знижки діють з 20 до 25 серпня 2026 року включно.
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За матеріалами:
Finance.ua
Автострахування
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