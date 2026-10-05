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Які країни тепер запроваджують обов’язкову туристичну страховку

Особисті фінанси
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Які країни тепер запроваджують обов’язкову туристичну страховку
Які країни тепер запроваджують обов’язкову туристичну страховку
Усі відвідувачі Танзанії та Занзібару тепер повинні сплатити обов’язкову туристичну страховку, перш ніж в’їхати до країни.
З 1 жовтня для всіх туристів старше 18 років діятиме обов’язковий поліс страхування вартістю 44 долари США, пише Іndependent.
Мандрівники можуть придбати страховку онлайн або в пунктах пропуску після прибуття до Танзанії.
Прибуваючи до материкової Танзанії, гості повинні придбати туристичну страховку в Національній страховій корпорації (NIC) на весь термін перебування, до 92 днів, інші поліси туристичного страхування не приймаються.
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Такі ж правила застосовуються для тих, хто прибуває на Занзібар, при цьому туристична страховка доступна в Страховій корпорації Занзібара (ZIC).
У 2025 році Танзанія прийняла 2,29 мільйона іноземних туристів.
Іноземним відвідувачам, які мають намір подорожувати як до материкової Танзанії, так і до Занзібару, не потрібно буде купувати два окремих страхові поліси, підтвердила NIC.
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Обов’язкове страхування діє відповідно до нових правил, прийнятих 4 вересня Міністерством фінансів Танзанії.
Знижені страхові тарифи доступні для сімей або тих, хто подорожує групою
За дітей віком від трьох до 17 років стягується 22 долари США (17 фунтів стерлінгів), а для великих групових бронювань діє 10-відсоткова знижка.
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Раніше ми писали, куди поїхати на оздоровчий відпочинок після 50 років. Експерти назвали Коста-Ріку одним із найкращих напрямків для оздоровчого відпочинку людей старше 50 років.
Однією з головних переваг країни вони вважають можливість поєднати активність із повільним і комфортним темпом подорожі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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