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Куди поїхати на оздоровчий відпочинок після 50 років

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Коста-Ріку назвали одним із найкращих напрямків для оздоровчого відпочинку людей старше 50 років
Коста-Ріку назвали одним із найкращих напрямків для оздоровчого відпочинку людей старше 50 років
Для мандрівників старшого віку відпочинок дедалі частіше пов’язаний не лише з новими враженнями, а й із можливістю сповільнитися, побути серед природи та підтримувати активність без зайвого навантаження. Саме такий формат дедалі більше привертає увагу тих, хто шукає подорожі для здоров’я та відновлення.
Про напрямок, який особливо добре відповідає цим запитам, розповіло видання Travel + Leisure.
Журналісти опитали понад півдюжини експертів у сфері подорожей, виходу на пенсію та здоров’я — і фахівці назвали одну і ту саму країну.

Яку країну обрали експерти

Експерти назвали Коста-Ріку одним із найкращих напрямків для оздоровчого відпочинку людей старше 50 років.
Однією з головних переваг країни вони вважають можливість поєднати активність із повільним і комфортним темпом подорожі.
Лі Барнс, президент Intrepid Travel у Північній Америці, зазначає, що тут можна залишатися активним, не змушуючи себе постійно поспішати.
Мандрівники можуть гуляти тропічними лісами, спостерігати за дикою природою або відпочивати в гарячих джерелах, самостійно обираючи комфортний темп.

Чим Коста-Ріка приваблює старших мандрівників

Однією з особливостей країни є її природне різноманіття. Тут є тропічні ліси, пляжі Карибського та Тихоокеанського узбережжя, гори та гарячі джерела.
Арно Дьєтугард, директор зі спа та оздоровлення Four Seasons Costa Rica на півострові Папагайо, вважає, що саме перебування серед природи допомагає зробити оздоровчий відпочинок менш схожим на сувору програму.
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Замість тренувань із чітким графіком активність може бути значно простішою: прогулянкою, плаванням, уроком серфінгу або йогою просто неба.
Саймон Джонс, генеральний директор Trafalgar, також звертає увагу на місцеву філософію pura vida. Вона заохочує сповільнитися та більше цінувати теперішній момент.
Водночас у Коста-Ріці є чимало можливостей залишатися активним без надмірних навантажень. Наприклад, природні гарячі джерела дають змогу розслабитися, а доглянуті пішохідні стежки — гуляти без необхідності долати складні маршрути.
За матеріалами:
Телеканал 24
Подорожі
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