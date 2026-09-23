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НБУ хоче зобов’язати інвесторів страхових компаній підтверджувати наміри фінансування

Страхування
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Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 5 жовтня 2026 року.
Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 5 жовтня 2026 року.
Національний банк України пропонує внести зміни до вимог щодо підготовки та оновлення планів безперервної діяльності, відновлення діяльності та фінансування страховиків.
Відповідний проєкт постанови НБУ виніс на громадське обговорення.

Які зміни пропонує НБУ

Проєктом пропонується встановити обов’язок страховика подавати до Національного банку гарантійний лист (лист про наміри) інвестора як невід’ємну частину плану відновлення діяльності або плану фінансування страховика, якщо передбачені ними заходи здійснюватимуться за рахунок коштів інвесторів.
Гарантійний лист буде необхідний, якщо у плані передбачено такі умови:
  • збільшення статутного капіталу страховика;
  • викуп активів, які не включаються до прийнятних активів для розрахунку регулятивного капіталу;
  • залучення коштів у формі субординованого боргу.
У гарантійному листі інвестор підтверджуватиме намір забезпечити відповідні заходи в обсязі та строки, визначені у плані, а також зазначатиме джерела коштів та зобов’язуватиметься надати документи, необхідні для погодження плану і здійснення заходів відновлення фінансового стану страховика.
Також проєкт затверджує форму такого гарантійного листа.
Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 5 жовтня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУСтрахування
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