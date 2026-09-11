94% бізнесу в Україні не застраховані від воєнних ризиків Сьогодні 20:01 — Страхування Постраждалий через війну бізнес, www.facebook.com

94% українського бізнесу не мають страхового покриття воєнних ризиків. Половина компаній просто не можуть знайти відповідне покриття, 49% вважають наявне страхування недостатнім, а для 43% його вартість є надто високою.

Такі результати інтерактивного опитування учасників круглого столу «Страхування воєнних ризиків в Україні: від викликів до системних рішень», організованого Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

Про це повідомила генеральна директорка BDO в Україні Віра Савченко, посилаючись на результати опитування.

Яке покриття та тарифи хоче бізнес

78% представників бізнесу вважають, що механізм перших збитків допоможе компаніям зберегти операційну діяльність.

Щодо розміру страхового покриття, то половина опитаних вважає оптимальним рівень у $10 млн. Ще 44% говорять про необхідність покриття на рівні $20 млн і більше.

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Щодо вартості страхування, 48% бізнесу підтримують диференційований тариф залежно від конкретного об’єкта. Водночас 35% готові платити 2% від вартості активів, а 29% — 1%.

Серед можливих джерел фінансування 79% опитаних назвали російські активи. Ще 53% вважають, що фінансувати систему мають внески самого бізнесу, який отримує покриття. Приблизно половина компаній готова розглядати і бюджетне фінансування.

Водночас, за словами Савченко, приватний страховий ринок самостійно не здатен покрити такі збитки. На її думку, потрібен державний механізм із чіткими правилами виплат.

Чому добровільного страхування недостатньо

Савченко зазначає, що система не зможе повноцінно працювати лише на добровільних внесках.

За її словами, добровільне катастрофічне страхування не досягало масового покриття у світі. Світовий банк фіксує, що без стимулів або автоматичного включення такі схеми мають обмежене охоплення. Страхування частіше купують тоді, коли воно є обов’язковим або пов’язане з кредитом, орендою чи ліцензією.

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Інакше до системи переважно долучаються компанії, які вже перебувають під високим ризиком, що створює проблему адверсної селекції.

При цьому обов’язковість страхування, на думку експертки, можна запроваджувати поступово — за окремими секторами та через зрозумілі стимули.

Удари по бізнесу стали частішими

Савченко також повідомила, що понад чотири роки веде власний реєстр уражень приватного бізнесу за датою та типом зброї. До нього потрапляють лише випадки з відкритих джерел і підтвердженою інформацією про компанію.

За її даними, у 2026 році таких випадків сталося більше, ніж за весь період 2022−2025 років.

«Третій квартал ще не закінчився, а в ньому вже подій, як у попередній пік, весна 2022, помножений на три з половиною», — наголосила Савченко.

Змінилася і структура атак. Якщо у 2022−2024 роках ударів дронами по бізнесу, за її даними, не було, то у 2026 році вони становлять понад половину таких подій.

Це, своєю чергою, впливає на розрахунок страхових тарифів. «Дрон здешевив удар по складу — і частота зросла. Для тарифу це означає, що базова ставка, порахована на даних 2023−2025 років, занижена вже на старті», — пояснює експертка.

Окремо Савченко відзначає два піки атак на склади — весну 2022 року та літо 2026-го. При цьому зараз цілями стають не порожні приміщення перших тижнів повномасштабного вторгнення, а сучасні мультитемпературні склади мереж із товаром.

За її даними, Київська область має 1,45 події на 100 тис. мешканців, що майже вдвічі більше, ніж на Харківщині — 0,77, і в Києві — 0,71. Тому зональні коефіцієнти, на думку Савченко, варто розраховувати не за відстанню до фронту, а з урахуванням концентрації логістики.

Медіанний інтервал між повторними ударами по одній компанії становить близько двох тижнів. Повторні атаки відбуваються навіть по вже відновлених або щойно введених в експлуатацію об’єктах: один склад мережі зазнав удару через чотири дні після відкриття, а фармдистриб’ютор — тричі за три місяці.

«З кінця серпня фіксуються повторні влучання по об’єктах, де ще працюють рятувальники. Для страхування це не випадковість, а окремий множник у тарифі: об’єкт, який уже вражали, має вищу ймовірність наступного удару, і модель має це враховувати», — резюмує Савченко.