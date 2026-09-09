Податкова запускає «гарячі лінії» для бізнесу, який постраждав через війну
18
Після обстрілу підприємцям доводиться одночасно вирішувати десятки питань — від пошкодженого майна до виконання податкових обов’язків. Щоб допомогти бізнесу швидше розібратися з такими ситуаціями, Державна податкова служба запускає в регіонах «гарячі лінії» для оперативних консультацій.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
З якими питаннями можна звернутися
«Гарячі лінії» допомагатимуть підприємцям, які через війну зіткнулися з проблемами у роботі. Зокрема, можна отримати консультацію щодо того, як діяти, якщо:
через бойові дії втрачено або пошкоджено майно;
знищено чи втрачено документи;
довелося призупинити діяльність;
підприємство або виробництво релокували;
виникли труднощі з виконанням податкових обов’язків;
війна спричинила інші збитки чи ускладнення для роботи бізнесу.
За словами Карнаух, підприємцям варто звертатися до фахівців ДПС, які допоможуть розібратися з податковими питаннями та підкажуть алгоритм подальших дій.
Раніше ми повідомляли, що податкова готує нові правила для постраждалого бізнесу. Зокрема, у системах ДПС планують сформувати окремий список підприємств, які документально підтвердили пошкодження. Для них буде встановлена спеціальна позначка — «суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії рф».
Також ми писали, що після чергового обстрілу співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк закликав запровадити податкові канікули для підприємців,чиє майно було знищене внаслідок російських атак.
Водночас голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев каже, що не можна запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони.