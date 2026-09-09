Податкова запускає «гарячі лінії» для бізнесу, який постраждав через війну Сьогодні 16:40 Гаряча лінія податкової

Після обстрілу підприємцям доводиться одночасно вирішувати десятки питань — від пошкодженого майна до виконання податкових обов’язків. Щоб допомогти бізнесу швидше розібратися з такими ситуаціями, Державна податкова служба запускає в регіонах «гарячі лінії» для оперативних консультацій.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

З якими питаннями можна звернутися

«Гарячі лінії» допомагатимуть підприємцям, які через війну зіткнулися з проблемами у роботі. Зокрема, можна отримати консультацію щодо того, як діяти, якщо:

через бойові дії втрачено або пошкоджено майно;

знищено чи втрачено документи;

довелося призупинити діяльність;

підприємство або виробництво релокували;

виникли труднощі з виконанням податкових обов’язків;

війна спричинила інші збитки чи ускладнення для роботи бізнесу.

За словами Карнаух, підприємцям варто звертатися до фахівців ДПС, які допоможуть розібратися з податковими питаннями та підкажуть алгоритм подальших дій.

Контакти регіональних «гарячих ліній» ДПС для підтримки бізнесу доступні на сайті Державної податкової служби

Також бізнес може звернутися до Офісів податкових консультантів . Крім того, ДПС продовжує реалізовувати наявні механізми податкової підтримки.

Раніше ми повідомляли , що податкова готує нові правила для постраждалого бізнесу. Зокрема, у системах ДПС планують сформувати окремий список підприємств, які документально підтвердили пошкодження. Для них буде встановлена спеціальна позначка — «суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії рф».

запровадити податкові канікули для підприємців,чиє майно було знищене внаслідок російських атак. Також ми писали , що після чергового обстрілу співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк закликавчиє майно було знищене внаслідок російських атак.