США готують «дорожню карту» для відновлення переговорів України та рф
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Сполучені Штати протягом найближчих тижнів можуть розробити «дорожню карту» для відновлення тристоронніх переговорів між Україною та росією.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції з журналістами в Колумбії, передають Українські новини.
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За словами очільника Держдепу, візити американських спецпосланців до Києва та Москви виявилися предметними, а сторони висунули нові ідеї. З окремих питань уперше з’явилася певна спільна відкритість.
«Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також не є песимістом. Вважаю, що є можливість протягом найближчих тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, прийнятного для обох сторін. Попереду ще багато роботи», — зазначив Рубіо.
Водночас держсекретар наголосив, що і Київ, і Москва мають чіткі «червоні лінії» й поки не демонстрували готовності до значних поступок. Тим не менш, проведені зустрічі дають підстави сподіватися на подальший прогрес у дипломатичному процесі.