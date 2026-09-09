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США готують «дорожню карту» для відновлення переговорів України та рф

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Держсекретар США Марко Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо
Сполучені Штати протягом найближчих тижнів можуть розробити «дорожню карту» для відновлення тристоронніх переговорів між Україною та росією.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції з журналістами в Колумбії, передають Українські новини.

США оцінюють результати переговорів

За словами очільника Держдепу, візити американських спецпосланців до Києва та Москви виявилися предметними, а сторони висунули нові ідеї. З окремих питань уперше з’явилася певна спільна відкритість.
«Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також не є песимістом. Вважаю, що є можливість протягом найближчих тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, прийнятного для обох сторін. Попереду ще багато роботи», — зазначив Рубіо.
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У Києва та Москви залишаються «червоні лінії»

Водночас держсекретар наголосив, що і Київ, і Москва мають чіткі «червоні лінії» й поки не демонстрували готовності до значних поступок. Тим не менш, проведені зустрічі дають підстави сподіватися на подальший прогрес у дипломатичному процесі.
За матеріалами:
Українські Новини
США
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