0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу — Гетманцев

Казна та Політика
51
Чому влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу — Гетманцев
Чому влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу — Гетманцев
Не можна запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони.
При цьому для компаній, які постраждали від російських обстрілів, уже передбачено окремі механізми підтримки.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.
Нардеп заявив, що бізнесу, чиї підприємства чи склади було зруйновано, не потрібно сплачувати податки зі знищених об’єктів.
Читайте також
«Якщо об’єкт зруйнований — податок і так не виникає», — зазначив він.
За словами Гетманцева, компанії, які справді постраждали від атак, можуть скористатися кількома інструментами.
Один із них передбачає розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань за рішенням міністра фінансів.
Ще один механізм пов’язаний з форс-мажором і дає змогу звільнити підприємство від податкового зобов’язання, якщо воно не може його виконати.
Читайте також
«Ми прийняли це ще у 2022 році, і цим інструментом уже скористалися 11 тисяч підприємств. Це рішення застосовує Податкова служба», — пояснив депутат.

Де бізнесу потрібна допомога

Окремою проблемою Гетманцев назвав складську інфраструктуру. Власники приміщень побоюються здавати їх торговим мережам через ризик ударів, а деякі орендодавці, що діють, вимагають звільнити склади.
«Це бізнес та прагматичний розрахунок, тому держава має запропонувати альтернативні майданчики», — вважає він.
Крім того, підприємці просять враховувати специфіку складської роботи під час бронювання співробітників, оскільки перенесення хабів потребує значної кількості фізичної праці.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems