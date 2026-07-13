0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев розкритикував рівень зарплат у державних банках

Казна та Політика
754
Гетманцев розкритикував рівень зарплат у державних банках
Гетманцев розкритикував рівень зарплат у державних банках
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував рівень зарплат у державних банках під час повномасштабної війни.
Про це він написав у Facebook.
Він також заявив, що звернеться до Кабінету Міністрів.
За словами Гетманцева, він із повагою ставиться до банківської сфери та роботи банкірів, однак вважає неприйнятними окремі виплати в державних банках в умовах війни.
«Але хлопці тадівчата в державних банках, ви раптом не одуріли, таке собі у війну платити??? Це в той час, коли війна в країні, й ми кожну копійку рахуємо???» — написав він.
<i>Скріншот із Фейсбуку Гетманцева</i>
Скріншот із Фейсбуку Гетманцева
<i>Скріншот із Фейсбуку Гетманцева</i>
Скріншот із Фейсбуку Гетманцева
Також депутат іронічно згадав про банкноту номіналом 2 000 гривень, припустивши, що вона могла б знадобитися через великі суми готівки для таких виплат.
<i>Скріншот із Фейсбуку Гетманцева</i>
Скріншот із Фейсбуку Гетманцева
«Звертаюся до Кабміну щодо цього неподобства», — додав Гетманцев.
Раніше Гетманцев пропонував наблизити прожитковий мінімум в Україні до європейських стандартів.
Також раніше він сказав, що презентація Національним банком нової банкноти номіналом 2000 грн викликала дискусії щодо можливого впливу такого рішення на інфляційні процеси в Україні.
За словами Гетманцева, наразі немає підстав очікувати розхитування інфляційних процесів через введення в обіг купюри найвищого номіналу.
Серед факторів, які підтримують макрофінансову стабільність, він назвав стабільно високий рівень міжнародних резервів, помірне боргове навантаження та стійкість банківської системи.
Також, за його словами, дефіцит платіжного балансу з урахуванням міжнародної допомоги не є критичним.
«Попри триваючу вже п’ятий рік велику війну, Україна зберігає макрофінансову стабільність», — зазначив народний депутат.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems