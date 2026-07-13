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Президент пропонує ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію з серпня

Казна та Політика
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Президент пропонує ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію з серпня
Президент пропонує ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію з серпня
Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів.
Про це видно із законопроєктів №№ 15401 та 15402 на сайті ВРУ
Президент пропонує продовжити строк дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів з 05 години 30 хвилин 2 серпня 2026 року.
У грудні 2025 року Зеленський наголошував, що війна з рф не завершиться до отримання Україною дієвих гарантій безпеки, до того моменту також неможливе завершення воєнного стану. На запитання, чи можливе скасування воєнного стану під час перемир’я, президент відповів:
«Перш за все, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, і тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилася, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії».
За матеріалами:
Finance.ua
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