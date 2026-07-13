Понад 420 млрд грн до бюджету: хто формує митні надходження Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Понад 420 млрд грн до бюджету: хто формує митні надходження

У першому півріччі 2026 року до державного бюджету спрямовано 420,1 млрд грн митних платежів, що на 31,9% більше за аналогічний період минулого року. У 2025 такий показник за 6 місяців становив 318,5 млрд грн.

За цими цифрами — робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати й розвивати українську економіку.

За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота: підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки.

Бізнес продовжує ввозити необхідні країні товари, нарощувати експорт, створювати робочі місця та підтримувати економіку. Завдяки цій роботі державний бюджет щодня поповнюється митними платежами, з яких фінансуються оборона, освіта, медицина та інші ключові потреби держави.

Загалом у І півріччі 2026 року митні платежі сплатили 28,3 тис. суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності — на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли платників налічувалося 27,7 тис. Загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку — переважно завдяки внеску великих компаній.

Так, лише 2350 імпортерів — 8% від загальної кількості платників — забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя.

Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу: 15,3 тис. платників сплатили до 1 млн грн кожен — загалом майже 4,8 млрд грн, а ще 10,6 тис. підприємств сплатили від 1 до 20 млн грн, забезпечивши 53,5 млрд грн. Усі вони залишаються важливою опорою державного бюджету.

Митні платежі відображають активність українського бізнесу — його здатність працювати й розвиватися навіть у найскладніших умовах.

Держмитслужба й надалі дбатиме про те, щоб митні процедури залишалися прозорими, сучасними та зручними для сумлінного бізнесу.

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