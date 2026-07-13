ДПС назвала найпоширеніші порушення, які виявила під час перевірок бізнесу Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Державна податкова служба провела понад 15 тис. фактичних перевірок бізнесу

Державна податкова служба провела понад 15 тис. фактичних перевірок бізнесу в першому півріччі 2026 року. За результатами аудиту до державного бюджету надійшло понад 250 млн грн. Крім того, під час перевірок податківці виявили понад 1,6 тис. неоформлених працівників.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Найпоширеніші порушення під час перевірок

Серед найпоширеніших порушень, виявлених податківцями, — проведення розрахунків без використання реєстраторів розрахункових операцій та невидача фіскальних чеків покупцям.

Наприклад, у магазині квітів на Рівненщині податківці встановили систематичне проведення розрахунків без застосування РРО та невидачу фіскальних чеків. За це суб’єкту господарювання загрожує штраф у розмірі понад 120 тис. грн.

У магазині будівельних матеріалів на Дніпропетровщині перевірка виявила проведення готівкових розрахунків без застосування РРО та видачу документів, що імітували фіскальні чеки. За результатами перевірки до підприємства застосували штрафні санкції на суму понад 1,3 млн грн.

Які порушення виявили під час продажу алкоголю

У кафе на Миколаївщині алкогольні напої реалізовували із видачею фіскальних чеків без зазначення цифрового значення марки акцизного податку. Загальна сума операцій, проведених із таким порушенням, становила 223,7 тис. грн, а сума штрафу перевищить 335,3 тис. грн.

Читайте також ДПС планує перетворити Електронний кабінет на цифрового помічника для платників податків

У пивному барі на Київщині податківці встановили продаж алкогольних напоїв без відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем.

Крім того, під час реалізації сидру у фіскальних чеках не зазначався код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. За ці порушення підприємцю загрожує штраф на понад 365 тис. грн.

Необліковані товари та порушення обліку

Під час перевірки підприємства у Києві, яке займається оптовою торгівлею залізними виробами та опалювальним обладнанням, податківці встановили проведення розрахунків без використання РРО на суму понад 600 тис. грн та виявили необліковані товари на суму понад 300 тис. грн. Загальна сума штрафних санкцій становить майже 1 млн грн.

На Черкащині податківці виявили продаж ювелірних виробів без належного обліку та документів, що підтверджують їх походження. Вартість необлікованого товару перевищила 1,4 млн грн.

Читайте також Які галузі сплатили найбільше податків у 2026 році: дані ДПС

У ювелірному магазині на Рівненщині встановили розбіжності між сумою готівки в касі та даними РРО, а також реалізацію необлікованих срібних столових приборів на суму понад 108,5 тис. грн. Очікувана сума штрафних санкцій становить понад 111 тис. грн.

Аналогічне порушення виявили і в одному з ювелірних магазинів Києва. Через відсутність документів щодо обліку та походження прикрас передбачений штраф у розмірі понад 300 тис. грн.

Порушення в ресторанах та на АЗС

Під час перевірки одного з ресторанів у Запоріжжі встановлено проведення розрахунків без застосування РРО, порушення вимог до оформлення фіскальних чеків під час продажу окремих алкогольних напоїв, а також недотримання порядку ведення обліку товарних запасів.

Крім того, перевіркою встановлено використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин. До порушника застосовано штраф у розмірі майже 400 тис. гривень.

Читайте також ДПС попереджає: українці масово отримують фейкові листи від імені податкової

На автозаправній станції у Запорізькій області встановлено реалізацію пального без відображення у фіскальних чеках обов’язкового коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Також суб’єкт господарювання не надав документи, що підтверджують облік та походження товарних запасів, які перебували у місці продажу. За результатами перевірки до платника застосовано штрафні санкції на суму близько 600 тис. гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.