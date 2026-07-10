АМКУ оштрафував дві компанії на понад 36 мільйонів за змову на торгах для потреб оборони Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

АМКУ викрив змову під час закупівлі штормового одягу для ЗСУ

Антимонопольний комітет України визнав два суб’єкти господарювання винними у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

До комітету надійшли заяви від державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель», яке було замовником відповідних торгів на закупівлю штормового одягу із очікуваною вартістю понад 80 млн грн.

Що встановив АМКУ

Під час розгляду справи Комітет встановив обставини, які у своїй сукупності свідчать, що відповідачі на всіх стадіях підготовки пропозицій були обізнані щодо участі кожного з них у торгах, здійснювали обмін інформацією та узгоджували поведінку між собою, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

Яке покарання отримали порушники

АМКУ визнав такі дії суб’єктів господарювання порушенням конкурентного законодавства та оштрафував їх на загальну суму 36 431 833 грн.

Водночас відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є факт притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, протягом останніх трьох років.

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