Кабмін схвалив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року Сьогодні 11:21 — Казна та Політика

Наразі питання відкриття повітряного простору не розглядається

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки до відновлення авіасполучення.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Стратегія розвитку цивільної авіації до 2030 року

За словами Кулеби, уряд ухвалив два стратегічні рішення для розвитку української цивільної авіації. Першим із них стало затвердження Стратегії розвитку цивільної авіації України до 2030 року.

Водночас наразі питання відкриття повітряного простору не розглядається через безпекову ситуацію та триваючі масовані атаки росії.

За словами міністра, документ передбачає довгострокове планування розвитку галузі та є частиною євроінтеграційних зобов’язань України й адаптації транспортної системи до стандартів Європейського Союзу.

Стратегія відповідає Національній транспортній стратегії України та стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Серед її пріоритетів:

модернізація аеропортів та аеронавігаційної інфраструктури;

інтеграція України до європейського авіаційного простору;

розвиток мультимодального сполучення;

впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки.

Міжвідомчий координаційний центр

Світова система цивільної авіації докорінно змінюється під впливом нових безпекових викликів. Задача Координаційного центру — готувати нову архітектуру безпеки цивільної авіації та роботи аеропортів для відкриття повітряного простору.

Координаційний центр забезпечить взаємодію органів державної влади, сектору безпеки і оборони, авіаційної галузі та інших учасників процесу.

«Безпека залишається безумовною складовою відновлення польотів. Лише вона визначатиме, коли українська цивільна авіація зможе знову запрацювати. Наше завдання сьогодні — підготувати всі необхідні рішення», — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував можливість відновлення роботи Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час воєнного стану.

Він зазначив, що наразі тривають дискусії щодо можливих механізмів забезпечення безпечного авіасполучення. На його переконання, для відкриття авіасполучення необхідні не лише технічні рішення, а й міжнародні домовленості, які б гарантували безпеку цивільних рейсів.

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