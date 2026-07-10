0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсійний фонд профінансував у липні виплати на 24,7 млрд грн

Казна та Політика
31
Пенсійний фонд профінансував у липні виплати на 24,7 млрд грн
Пенсійний фонд профінансував у липні виплати на 24,7 млрд грн
Станом на 8 липня 2023 року, профінансовано ряд соціальних виплат в Україні.
Загалом на пенсійні виплати було направлено 24,7 млрд грн, з яких 3,8 млрд грн надійшло через АТ Укрпошта, а 20,9 млрд грн — через уповноважені банки.
Читайте також
Крім того, на житлові субсидії та пільги було виділено 1,3 млрд грн, на страхові виплати — 1,8 млрд грн, а на оплату лікарняних — 0,5 млрд грн.
На соціальні допомоги та інші виплати було витрачено 6,4 млрд грн. У липні Пенсійний фонд України надав 382,8 тис. послуг особам, які звернулися за допомогою. Ці дані свідчать про активну роботу соціальних служб в умовах поточного економічного стану.
Читайте також
Ці виплати є важливою складовою соціальної підтримки населення, особливо в умовах економічних труднощів. Залучення значних бюджетних коштів на соціальні програми демонструє зусилля держави щодо підтримки громадян, які потребують фінансової допомоги. Подальший моніторинг цих витрат допоможе оцінити ефективність соціальних програм та їх вплив на добробут населенн
Раніше ми писали, які роки вашого стажу можуть не потрапити до пенсійного стажу. В Україні з 1 січня 2004 року діє система персоніфікованого обліку. Це електронна база, куди автоматично потрапляють дані про кожен сплачений страховий внесок.
За періоди до цієї дати такої бази не існувало. Тому стаж тих років підтверджують не внесками, а документами — за правилами, які діяли ще до 2004 року.
Нагадаємо, 10 червня сплив термін оцифрування трудових книжок для подання в Пенсійний Фонд. Що робити працівнику, у якого паперова трудова книжка не буде відсканована та передана до Пенсійного фонду до цього часу? В ПФ пояснили, що якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026, це не призведе до втрати страхового стажу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems