Пенсійний фонд профінансував у липні виплати на 24,7 млрд грн Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Пенсійний фонд профінансував у липні виплати на 24,7 млрд грн

Станом на 8 липня 2023 року, профінансовано ряд соціальних виплат в Україні.

Загалом на пенсійні виплати було направлено 24,7 млрд грн, з яких 3,8 млрд грн надійшло через АТ Укрпошта, а 20,9 млрд грн — через уповноважені банки.

Крім того, на житлові субсидії та пільги було виділено 1,3 млрд грн, на страхові виплати — 1,8 млрд грн, а на оплату лікарняних — 0,5 млрд грн.

На соціальні допомоги та інші виплати було витрачено 6,4 млрд грн. У липні Пенсійний фонд України надав 382,8 тис. послуг особам, які звернулися за допомогою. Ці дані свідчать про активну роботу соціальних служб в умовах поточного економічного стану.

Ці виплати є важливою складовою соціальної підтримки населення, особливо в умовах економічних труднощів. Залучення значних бюджетних коштів на соціальні програми демонструє зусилля держави щодо підтримки громадян, які потребують фінансової допомоги. Подальший моніторинг цих витрат допоможе оцінити ефективність соціальних програм та їх вплив на добробут населенн

Раніше ми писали , які роки вашого стажу можуть не потрапити до пенсійного стажу. В Україні з 1 січня 2004 року діє система персоніфікованого обліку. Це електронна база, куди автоматично потрапляють дані про кожен сплачений страховий внесок.

За періоди до цієї дати такої бази не існувало. Тому стаж тих років підтверджують не внесками, а документами — за правилами, які діяли ще до 2004 року.

Що робити працівнику, у якого паперова трудова книжка не буде відсканована та передана до Пенсійного фонду до цього часу? В ПФ пояснили, що якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026, це не призведе до втрати страхового стажу. Нагадаємо, 10 червня сплив термін оцифрування трудових книжок для подання в Пенсійний Фонд.Що робити працівнику, у якого паперова трудова книжка не буде відсканована та передана до Пенсійного фонду до цього часу? В ПФ пояснили, що якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026, це не призведе до втрати страхового стажу.

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