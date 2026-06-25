Чи може особа, яка з 1 червня звільнилася з роботи, оформити субсидію Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

У разі призначення житлової субсидії з червня 2026 року враховуватимуться доходи за жовтень 2025 року – березень 2026 року

Якщо заява на призначення житлової субсидії подана протягом двох місяців від початку неопалювального сезону (у травні або червні 2026 року), виплата призначається з початку такого сезону, тобто з травня 2026 року, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Які доходи враховуватимуться при призначенні субсидії з травня

У разі призначення житлової субсидії з травня 2026 року враховуватимуться доходи за липень-грудень 2025 року (III-IV квартали 2025 року).

Якщо за цей період доходи були відсутні або середньомісячний дохід був нижчим за мінімальну заробітну плату, встановлену на початок розрахункового періоду, субсидія може бути призначена за умови сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у розмірі не меншому за мінімальний за жовтень-грудень 2025 року.

Які доходи враховуватимуться при призначенні субсидії з червня

У разі призначення житлової субсидії з червня 2026 року враховуватимуться доходи за жовтень 2025 року — березень 2026 року (IV квартал 2025 року — I квартал 2026 року).

Якщо за цей період доходи були відсутні або середньомісячний дохід був нижчим за мінімальну заробітну плату, встановлену на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, виплата може бути призначена за умови сплати ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний за жовтень-грудень 2025 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що для призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону заяву та документи необхідно подати до 1 липня.

У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом 2 місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Також ми писали , що житлова субсидія у розмірі 0,00 грн означає відсутність різниці між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства. Розмір обов’язкового платежу визначається індивідуально залежно від доходів сім’ї.

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