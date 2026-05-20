Розмір житлової субсидії на неопалювальний сезон може становити 0,00 грн

Житлова субсидія у розмірі 0,00 грн означає відсутність різниці між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства. Розмір обов’язкового платежу визначається індивідуально залежно від доходів сім’ї.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Житлова субсидія — це адресна державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як розраховується субсидія

Розмір житлової субсидії визначається як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства.

При цьому обов’язковий платіж розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить від сукупного доходу членів домогосподарства у розрахунку на одну особу. Якщо за результатами розрахунку різниця між вартістю послуг і обов’язковим платежем дорівнює нулю або є від’ємною, розмір житлової субсидії становить 0,00 грн.

«Тобто це означає, що обов’язковий платіж вашого домогосподарства перевищує або дорівнює вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів», — пояснили в ПФУ.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в травні частина українців отримали менші суми житлових субсидій. За чинними правилами, житлова субсидія виплачується у поточному місяці за попередній, тому в травні українці отримали виплати саме за квітень, коли опалювальний сезон уже завершувався.

Водночас субсидія на опалювальний сезон розраховується з урахуванням його тривалості з 16 жовтня до 15 квітня включно. Саме тому розмір субсидії за квітень, яку виплатили у травні, виявився меншим порівняно з виплатою у квітні за березень.

