У ПФУ пояснили, чому в травні зменшилися субсидії
У травні частина українців отримали менші суми житлових субсидій. За чинними правилами, житлова субсидія виплачується у поточному місяці за попередній, тому в травні українці отримали виплати саме за квітень, коли опалювальний сезон уже завершувався.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Субсидію перерахували через завершення опалювального сезону
У ПФУ нагадали, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається окремо на опалювальний та неопалювальний сезони.
Водночас субсидія на опалювальний сезон розраховується з урахуванням його тривалості з 16 жовтня до 15 квітня включно. Саме тому розмір субсидії за квітень, яку виплатили у травні, виявився меншим порівняно з виплатою у квітні за березень.
У Пенсійному фонді пояснили, що субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення за квітень розрахували лише за 15 днів опалювального сезону з 1 до 15 квітня включно. Йдеться, зокрема, про:
- постачання теплової енергії;
- постачання та розподіл природного газу для опалення;
- постачання електроенергії для опалення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня. Щоб отримувати субсидію з початку цього періоду, окремим категоріям громадян необхідно подати заяву до кінця червня. В іншому разі виплати призначатимуть із місяця звернення.
Особисто звернутися до Пенсійного фонду України та подати нову заяву і декларацію потрібно в таких випадках:
- члени домогосподарства орендують житло та самостійно сплачують житлово-комунальні послуги;
- фактична кількість проживаючих менша за кількість зареєстрованих;
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, що відрізняється від місця реєстрації;
- у попередній опалювальний період розмір субсидії становив 0 грн.
Іншим громадянам житлові субсидії на неопалювальний період перепризначать автоматично.
