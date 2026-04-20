Субсидії на неопалювальний період: кому потрібно подати нову заяву Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Опалювальний сезон завершується 30 квітня

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня. Щоб отримувати субсидію з початку цього періоду, окремим категоріям громадян необхідно подати заяву до кінця червня. В іншому разі виплати призначатимуть із місяця звернення.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Кому потрібно подати заяву

Особисто звернутися до Пенсійного фонду України та подати нову заяву і декларацію потрібно в таких випадках:

члени домогосподарства орендують житло та самостійно сплачують житлово-комунальні послуги;

фактична кількість проживаючих менша за кількість зареєстрованих;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, що відрізняється від місця реєстрації;

у попередній опалювальний період розмір субсидії становив 0 грн.

Іншим громадянам житлові субсидії на неопалювальний період перепризначать автоматично.

Субсидії на паливо

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і на оплату житлово-комунальних послуг призначається на календарний рік. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

Пенсійний фонд України через особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг Фонду надсилає кожному субсидіанту повідомлення про рішення щодо перепризначення субсидії на неопалювальний період, її розмір, або ж причину відмови.

Такі повідомлення надходять в особисті кабінети субсидіантів кожного разу при перепризначенні субсидії (на опалювальний та неопалювальний періоди).

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в 2026 році громадяни України, які отримують державні субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку з боку Пенсійного фонду України. Таким чином фонд хоче упевнитися, що родина дійсно відповідає критеріям для отримання допомоги. Під час перевірки спеціалісти ПФУ складають Акт перевірки матеріально-побутових умов — офіційний документ із підсумками обстеження.

Також ми писали , що Кабінет Міністрів ініціював посилення контролю за соціальними виплатами та пенсіями для громадян, які виїжджають за межі країни або на тимчасово окуповані території. У Верховній Раді зареєстровано відповідний урядовий законопроєкт № 15055. Документ передбачає надання Пенсійному фонду доступу до даних про перетин державного кордону.

Йдеться, зокрема, про інформацію щодо громадян України, які перетинали державний кордон, а також про тих, хто в’їжджав або виїжджав на тимчасово окуповані території через контрольні пункти в’їзду та виїзду. Такі відомості можуть бути використані для перевірки права громадян на отримання державної підтримки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.