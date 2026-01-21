ПФУ готує перевірки субсидій у 2026 році: коли перевірятимуть отримувачів Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Субсидіантів чекають перевірки ПФУ.

У 2026 році громадяни України, які отримують державні субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку з боку Пенсійного фонду України (ПФУ). Таким чином фонд хоче упевнитися, що родина дійсно відповідає критеріям для отримання допомоги.

Про основні випадки перевірок розповідає видання Новини.Live.

Коли проводитимуть перевірки

ПФУ здійснює контроль у таких випадках:

щоб підтвердити, що житло не здається в оренду;

при наявності кількох окремих особових рахунків у квартирі чи будинку;

у разі розбіжностей між фактичною кількістю мешканців і даними реєстрації або декларації;

якщо у житлі для опалення використовують електроприлади або інші альтернативні джерела енергії, що потребують додаткового підтвердження.

Під час перевірки спеціалісти ПФУ складають Акт перевірки матеріально-побутових умов — офіційний документ із підсумками обстеження.

Кому загрожує втрата держпідтримки

Перевірки дозволяють контролюючим органам переконатися, що соціальні виплати отримують лише ті, хто дійсно потребує допомоги. Акти перевірки застосовують не лише до субсидій і пільг на оплату послуг ЖКГ, а й до інших видів соцдопомоги. Моніторинг може торкнутися, зокрема:

щомісячних виплат громадянам, які доглядають за особами з інвалідністю першої або другої групи через психічні хвороби;

державної допомоги самотнім матерям та малозабезпеченим сім’ям для перевірки, що житло не здається в оренду.

У разі виявлення порушень або неправдивих даних нарахування субсидії можуть призупинити або скасувати.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу у 2026 році передбачено 42,3 млрд грн. Це стільки ж, як і торік. Водночас кількість отримувачів дещо скоротиться: підтримку зможуть отримати близько 2,7 млн домогосподарств проти 2,8 млн у 2025 році.

Як заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, Україна має потенціал стати однією із найдинамічніших економік Європи, однак для цього необхідно продовжувати структурні реформи. Зокрема, Україні необхідно відмовитися від деяких форм субсидій.

