Субсидії у 2026 році: хто зможе отримати і на що Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Субсидії у 2026 році: хто зможе отримати і на що

На субсидії для оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу у 2026 році передбачено 42,3 млрд грн. Це стільки ж, як і торік. Водночас кількість отримувачів дещо скоротиться: підтримку зможуть отримати близько 2,7 млн домогосподарств проти 2,8 млн у 2025 році.

Які субсидії діятимуть з 2026 року

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг

Це основний і наймасовіший вид державної допомоги. Житлова субсидія компенсує частину витрат на оплату житлово-комунальних послуг: газу, електроенергії, опалення, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття та інших обов’язкових платежів.

Право на отримання послуги мають особи:

які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);

які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (орендарі), за рішенням суду, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, якщо їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами.

Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Під час розрахунку враховують:

кількість осіб, які фактично проживають у житлі;

сукупний дохід сім’ї;

соціальні нормативи споживання послуг;

вартість комунальних тарифів у конкретному регіоні.

У 2026 році житлову субсидію, як і раніше, призначають окремо на опалювальний і неопалювальний періоди. Для більшості отримувачів, у яких не змінилися обставини, Пенсійний фонд перепризначає її автоматично.

Субсидія на оренду житла

Від січня 2025 року Україна реалізує експериментальний проєкт субсидій на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Порядок отримання такої фінансової підтримки регулює постанова Кабміну № 1225 від 25 жовтня 2024 року. У квітні 2025 року уряд вніс зміни до постанови та розширив дію програми, щоб зробити її більш зручною для користувачів.

Хто може отримувати субсидію?

Отримати субсидію на оренду житла можуть люди, які перемістилися після 2014 року та після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Отримати субсидію можна, якщо ви:

Перемістилися з територій, включених до переліку Мінрозвитку, і не маєте власного житла загальною площею більше, ніж 13,65 кв. метра на людину на підконтрольній Україні території; Якщо ваше помешкання знищене або пошкоджене до непридатного для проживання стану внаслідок бойових дій.

Що вважається домогосподарством

Домогосподарство — це сукупність людей, які спільно проживають в одній квартирі чи будинку за тією ж адресою та пов’язані спільним побутом. До постанови № 1225 внесли зміни , які досить широко визначають поняття домогосподарства.

До складу домогосподарства за родинними зв’язками та спільним побутом можуть входити:

чоловік/дружина;

діти (пасинок, падчерка, названі діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування), зокрема діти, які навчаються за денною або дуальною формою до досягнення ними 23-річного віку і не мають власних сімей, та повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі;

діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства I та II груп;

особи з інвалідністю з дитинства I або II груп чи з інвалідністю I групи, які проживають із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка або дружини, які проживають разом з ними та перебувають на їхньому утриманні.

До складу домогосподарства не включені:

люди, які проживають за кордоном;

військовослужбовці, які проходять службу понад 30 днів;

люди, які перебувають в полоні або безвісти зниклі;

студенти, які навчаються і проживають в гуртожитку.

Склад домогосподарства визначається на дату подання заяви та може бути перевірений Нацсоцслужбою.

Інші види соціальної підтримки у 2026 році

Хоча формально вони не завжди називаються субсидіями, 2026 року держава також продовжує фінансувати низку соціальних програм, які зменшують фінансове навантаження на громадян. Йдеться про:

пільги на оплату комунальних послуг для окремих категорій (ветерани, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї);

допомогу сім’ям з дітьми;

виплати та компенсації для внутрішньо переміщених осіб;

адресні програми підтримки вразливих груп населення.

Усі ці види допомоги враховуються під час оцінки загального доходу домогосподарства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.