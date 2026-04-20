Борги за пенсією: що робити, якщо ПФУ не платить Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Пенсіонери, які виграли суди проти Пенсійного фонду України, часто стикаються з новою проблемою — фактичним невиконанням рішень. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, що робити у таких випадках.

Фахівці кажуть: попри перерахунок пенсії, заборгованість за попередні періоди може не виплачуватися місяцями або навіть роками. У таких випадках важливо розуміти, як діяти далі та які механізми реально працюють.

Чому виникає заборгованість

Причини невиплати коштів можуть бути різними, але найчастіше йдеться про:

неправильний розрахунок пенсії;

відмову у призначенні або перерахунку, яку скасовує суд;

невиплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера;

часткове або повне невиконання судового рішення.

У кожному випадку ситуація індивідуальна, однак алгоритм дій після отримання рішення суду переважно є «універсальним».

Що робити після рішення суду

Якщо суд ухвалив рішення на користь пенсіонера, але ПФУ не виплачує заборгованість, варто діяти поетапно.

Крок 1. Перш за все необхідно отримати виконавчий лист у суді першої інстанції.

Крок 2. Після цього слід звернутися до державної виконавчої служби із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Читайте також Кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн на місяць (інфографіка)

Втім, на практиці навіть після цього кошти не завжди надходять швидко. Основна причина — відсутність достатнього фінансування. Пенсійний фонд не має власних ресурсів для одноразового погашення боргів і залежить від бюджетних надходжень.

Як діяти, якщо виплат немає

У разі затримки виплат важливо не зупинятися на першому етапі:

контролювати хід виконавчого провадження через запити;

за потреби оскаржувати бездіяльність виконавця;

звертатися до суду щодо визнання бездіяльності ПФУ протиправною;

ініціювати встановлення судового контролю за виконанням рішення.

Варто враховувати, що скарги на виконавчу службу не дадуть результату, якщо причина затримки — саме відсутність фінансування.

Як відбуваються виплати зараз

У 2025 році уряд запровадив спеціальний порядок виплат за рішеннями судів. Згідно з ним, заборгованість погашається поступово — частинами, залежно від наявних бюджетних коштів.

Читайте також Тисячі переселенців не отримують пенсії — все через верифікацію

При цьому діє принцип черговості: виплати здійснюються за датою набрання рішенням суду законної сили. Це означає, що навіть після проходження всіх процедур гроші не виплачуються одразу.

Як відстежувати стан виконання судового рішення

Контролювати ситуацію можна самостійно через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Там доступна інформація про:

призначення та перерахунок пенсії;

нараховані суми;

статус звернень;

виконання судових рішень.

Що планують змінити

Як зазначають юристи, наразі обговорюється новий порядок виплат за судовими рішеннями. Серед пропозицій — запровадження повного електронного обліку, відкритого доступу до інформації про нарахування та фінансування, а також перенесення невиплачених сум на наступні бюджетні періоди.

Очікується, що це зробить процес більш прозорим, однак ключова проблема — обмеженість бюджетних ресурсів — поки залишається невирішеною.

Раніше ми повідомляли , що у першому кварталі 2026 року на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду, направили 60,3 млрд грн.

