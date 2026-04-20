В Україні заблокували 30 000 банківських рахунків через порушення військового обліку

Автоматичного блокування одразу після внесення людини до реєстру немає
У 2025 році Міністерство юстиції заблокувало 30 тисяч банківських рахунків через несплату штрафів за порушення військового обліку.
Про це розповів представник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський, передає «Фокус».

Механізм блокування рахунків

Обмеження накладаються в межах виконавчого провадження після того, як людина ігнорує штраф і справа передається до виконавчої служби.
Спочатку фіксується порушення правил військового обліку, після чого виноситься постанова про штраф. Якщо його не сплачують у встановлений термін, матеріали передають до виконавців, які можуть накладати арешт на рахунки та інші активи.
Саме на цьому етапі банки обмежують доступ до коштів. При цьому рішення ухвалює не ТЦК, а державна виконавча служба в межах чинної процедури стягнення.

Автоматичне блокування рахунків

Автоматичного блокування одразу після внесення людини до реєстру немає. Арешт застосовується лише після того, як штраф не сплачено добровільно і відкрито виконавче провадження.
Також не уточнюється, яка частина з цих 30 000 рахунків залишається заблокованою станом на зараз, оскільки частина обмежень могла бути знята після сплати штрафів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що станом на початок жовтня 2025 року в Україні було зафіксовано 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку. У середньому територіальні центри комплектування відкривають близько 4,5 тисячі нових проваджень на місяць. Найактивнішим ТЦК став Сумський міський, який відкрив дев’ять проваджень проти двох чоловіків, а також вісім — проти ще одного. Наразі це рекорд по країні за кількістю штрафів, накладених на одну особу.
Також ми розповідали, що у Верховній Раді обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також для військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів та інші санкції, подібні до тих, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.
Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового обліку — розповідаємо тут.
За матеріалами:
Фокус
