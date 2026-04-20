Meest Пошта підвищує тарифи на доставку з 20 квітня Сьогодні 11:37 — Особисті фінанси

Для більшості стандартних посилок зміни становитимуть у середньому 10-20 грн

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта підвищує вартість послуг з 20 квітня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Причини перегляду тарифів

У компанії зазначають, що рішення пов’язане зі зростанням витрат на ключові складники логістики, насамперед паливо.

«Коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу в нових економічних умовах. Ми змушені адаптуватися до змін у вартості ресурсів, які забезпечують доставку», — прокоментували у компнії.

Що зміниться

Оновлення тарифів стосується основної тарифної сітки доставки по Україні та передбачає помірне коригування вартості залежно від ваги та формату відправлення.

Водночас Meest зберігає ключові умови сервісу, зокрема, вагові діапазони та базову логіку тарифікації. Незмінними залишаються:

безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача;

безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах.

Для більшості стандартних посилок зміни становитимуть у середньому 10−20 грн залежно від ваги та формату доставки, без суттєвого впливу на вартість масових відправлень.

Водночас ключові для клієнтів категорії відправлень — посилки до 2 кг та до 5 кг — залишаються у конкурентному ціновому діапазоні. Саме ці вагові сегменти формують основний обсяг відправлень як для приватних клієнтів, так і для малого бізнесу.

Оновлені тарифи для найбільш популярних категорій відправлень становитимуть:

документи: 60 грн у межах міста та 65−70 грн між містами;

посилки до 2 кг: 60 грн у межах міста та 75−80 грн між містами;

посилки до 5 кг: 95 грн у межах міста та 100−110 грн між містами залежно від обраного формату доставки (відділення або поштомат).

Окремо оптимізовано тарифи для специфічних категорій. Зокрема, для палет запроваджено окремий тариф у межах обласного центру, що дозволило знизити вартість локальної доставки.

«Водночас продовжує діяти постійна акція: при оформленні відправлень у мобільному додатку Meest Пошта клієнти отримують автоматичну знижку 10% на доставку. Це дозволить зберегти вигідні умови навіть після коригування тарифів», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 березня 2026 року Meest Пошта запровадила нову модель тарифікації внутрішніх відправлень. Однією з головних змін стало виділення окремої вагової категорії для посилок від 2 до 5 кг. Раніше вони входили до ширшого діапазону.

