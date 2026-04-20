Копірайтери, оператори та промоутери: на які посади найвища конкуренція та які зарплати пропонують

Копірайтери та оператори чатів б'ють рекорди за популярністю

У березні 2026 року найвищий рівень конкуренції серед шукачів було зафіксовано на посадах, пов’язаних з комунікаціями, онлайн-обслуговуванням та текстами.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота

ТОП-3 найбільш затребуваних вакансій

Цьогорічний рейтинг демонструє домінування онлайн-сфери:

копірайтер, 79 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата — 24 500 грн ;

; оператор чату, 55 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата — 26 000 грн ;

; менеджер інтернет-магазину, 42 відгуки на 1 оголошення, медіанна зарплата 22 500 грн.

У порівнянні з березнем 2025, перелік затребуваних вакансій дещо змінився, однак не суттєво: минулого року у «топі» були також посади, пов’язані з комунікаціями та онлайн-обслуговуванням. На 1-му місці була вакансія менеджера інтернет магазину, на 2-му — SMM-менеджера, а на 3-му — пакувальника. Копірайтер, який у березні 2026 року лідирує за кількістю відгуків на 1 оголошення, у 2025 році був на 4-му місці.

Інші популярні професії

Високу активність пошукачів у березні 2026 спостерігали у категорії «Початок кар’єри», де розміщують вакансії для кандидатів без досвіду, студентів. Показник сягнув 23 відгуків на 1 оголошення при медіанній зарплаті 24 700 грн.

Також кандидати активно відгукувались на посади у категорії реклами та дизайну. У березні 2026 мали 17 відгуків на 1 оголошення з вакансією промоутера (15 000 грн), 15 відгуків — на вакансію контент-менеджера (20 000 грн), 14 відгуків — на SMM-менеджера (22 500 грн).

До переліку інших популярних серед українців вакансій також увійшли пакувальник (17 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата — 22 500 грн), адміністратор (14 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата — 20 150 грн). Активність у 13 відгуків на 1 оголошення фіксували на посади репетитора (20 000 грн), різноробочого у будівництві (25 375 грн), диспетчера (22 500 грн).

«Бачимо, що конкуренція за вакансії з можливістю віддаленої роботи продовжує зростати: саме тому лідирують копірайтинг, чат-підтримка та e-commerce. Водночас рівень зарплат у цих категоріях — 20−25 тис. грн, а ще минулого року він не перевищував 20 тис. грн», — підсумували аналітики дослідження.

НБУ також зазначав , що дефіцит кадрів в Україні, особливо кваліфікованих фахівців, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. Найшвидше зростання номінальних зарплат зафіксовано в бюджетному секторі, зокрема в освіті (31,1%) та державному управлінні й обороні (16,7%). У переробній промисловості найбільше зростання відбулося у галузях, пов’язаних із ВПК, зокрема у виробництві транспортних засобів (39,3%).

