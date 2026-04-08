В Україні зарплати зростають високими темпами — НБУ Сьогодні 12:04

Дефіцит кадрів в Україні, особливо кваліфікованих фахівців, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за квітень 2026 року.

Зарплати зростають високими темпами

За даними Державної служби статистики, у лютому 2026 року середня зарплата становила 28,3 тис. грн. Номінальне зростання досягло 22,4% у річному вимірі, а реальне — 13,8%.

Найшвидше зростання номінальних зарплат зафіксовано в бюджетному секторі, зокрема в освіті (31,1%) та державному управлінні й обороні (16,7%). У переробній промисловості найбільше зростання відбулося у галузях, пов’язаних із ВПК, зокрема у виробництві транспортних засобів (39,3%).

Загалом у цій галузі фонд оплати праці за два роки зріс у 2,6 раза завдяки підвищенню зарплат і рівня зайнятості.

Конкуренція за персонал та перегляд окладів у бюджетній сфері підтримували високі темпи зростання зарплат, bank.gov.ua

Завдяки підвищенню доходів працівників бюджетного сектору темпи зростання надходжень від ЄСВ у лютому майже зрівнялися з показниками приватного сектору — 7,9% проти 8,9% у реальному вимірі.

У березні зростання ЄСВ у реальному вимірі прискорилося, що свідчить про подальше підвищення заробітних плат високими темпами.

Пропозиція робочої сили зростає швидше за попит

У березні зберігалася тенденція випереджального зростання пропозиції робочої сили. За даними Work.ua, кількість резюме збільшилася на 36% у річному вимірі, тоді як кількість вакансій зросла лише на 7%.

Кількість кандидатів на одну вакансію становила 2, що дещо менше, ніж у лютому, проте істотно більше, ніж у березні минулого року.

Пропозиція робочої сили зростає швидше за попит, bank.gov.ua

Попит на працівників залишається нерівномірним

За результатами опитувань Національного банку, бізнес зберігає стримані очікування щодо чисельності персоналу, хоча рівень песимізму знизився порівняно з попереднім роком.

Попит на робочу силу підтримує будівельний сектор — єдиний, де очікується розширення штату. Це зумовлено сезонним поліпшенням погодних умов і активізацією робіт із відновлення доріг та інфраструктури.

Будівельний сектор — єдиний, де очікується розширення штату, bank.gov.ua

Дефіцит кваліфікованих працівників

Згідно з опитуваннями ІЕД, у лютому 2026 року брак кадрів був основною проблемою бізнесу. Дефіцит кваліфікованих фахівців суттєво перевищує нестачу некваліфікованої робочої сили, хоча обидва показники останнім часом демонструють тенденцію до зниження.

У лютому 2026 року брак кадрів був основною проблемою бізнесу, bank.gov.ua

За даними Державної служби статистики, загальна кількість штатних працівників упродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема у галузях, пов’язаних із ВПК, зокрема у виробництві транспортних засобів.

