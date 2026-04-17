Ретроспектива зарплат: як вони змінювалися за часи незалежності України

Ретроспектива зарплат

Історія української незалежності — це не лише зміна політичних епох, а й постійні «оновлення» у нашому гаманці. Якщо подивитися на динаміку доходів за останні три з половиною десятиліття, побачимо довгий шлях від хаосу перехідної економіки до формування сучасного ринку праці.

У цьому матеріалі Finance.ua розповімо, як змінювався реальний рівень життя українців протягом 35 років та які економічні шторми ми пережили — від гіперінфляції 90-х до викликів повномасштабної війни.

Епоха «паперового» багатства

Перша половина 90-х років залишилася в пам’яті українців як час економічного сюрреалізму. Після проголошення незалежності Україна опинилася у вирі гіперінфляції, де цінність грошей танула швидше, ніж друкарські верстати встигали видавати нові купоно-карбованці.

Оцінювати доходи у 1991−1994 роках непросто через різні темпи інфляції. Наприклад, 1993 року вона сягнула приблизно 10 тис. %, і за рік зарплата могла змінитися настільки, що різниця між січнем і груднем вимірювалася вже не десятками, а сотнями разів.

У цей період практично кожен українець формально був мільйонером: 1995 року середня зарплата перетнула позначку в 3,2 млн карбованців. Проте це багатство було ілюзорним. За курсу понад 150 тис. карбованців за долар реальний дохід ледь сягав 21 долара, і купівельна спроможність населення залишалася низькою. Це був час бартеру, коли заводи розраховувалися з працівниками власною продукцією — від кришталю до каструль.

Справжня фінансова точка відліку з’явилася лише у вересні 1996 року з введенням гривні. Тоді середня зарплата становила близько 126 грн, що за курсом 1,8 грн/долар дорівнювало приблизно 70 доларам. Купівельна спроможність залишалася обмеженою, але економіка поступово переходила від виживання до розвитку. Це була перша ознака стабільності, яка, втім, швидко пройшла через випробування кризою 1998 року.

«Золота доба» та кредитний бум

Початок 2000-х став періодом, який економісти згодом назвали «золотою добою» споживання. Завдяки сприятливій ситуації на світових ринках та стрімкому розвитку банківського сектора, доходи українців почали рости двозначними темпами. Саме тоді в Україні з’явився середній клас у класичному розумінні. До 2008 року середня зарплата зросла до 1 930 грн, що за тодішнім курсом становило близько 380 доларів.

Навіть після світової фінансової кризи 2008 року економіка змогла відновитися. Період 2010−2013 років запам’ятався фіксованим курсом «вісімки», що дозволило середній зарплаті напередодні Революції Гідності сягнути свого історичного піка в доларовому еквіваленті — понад 440 доларів.

Середня зарплата на початку 2010-х становила близько 3−4 тис. гривень

Важливо, що зростала не лише номінальна зарплата, а й реальна. Це був час найбільшої купівельної спроможності за весь попередній період незалежності, хоча значною мірою цей добробут підтримувався штучним утриманням валютного курсу. Українці почали активно купувати побутову техніку, автомобілі та житло, розвивався внутрішній ринок.

Ці роки запам’яталися «кредитами за 15 хвилин». Завдяки стабільному курсу валютні кредити здавалися безпечними. Це була ера, коли купівля Daewoo Lanos чи Mitsubishi Lancer у кредит стала масовим явищем, а пральну машину чи телевізор на виплат міг дозволити собі майже кожен. Змінився й побут: похід у супермаркет та ТРЦ замінив походи на ринки, а Туреччина та Єгипет стали «близькими» курортами.

Економіка під час війни

Події 2014 року, анексія Криму, війна на Донбасі та економічна криза, спричинили болісну девальвацію. У доларовому вимірі доходи українців «схудли» вдвічі, повернувши рівень життя до показників десятирічної давнини. Проте саме цей шок став каталізатором структурних змін. Ринок праці почав переорієнтовуватися на західні стандарти, а масова трудова міграція до Європи створила небачений тиск на українських роботодавців.

Цей тренд вивів номінальні доходи на нові рекорди: у грудні 2021 року середня зарплата в Україні вперше перетнула психологічну позначку в 17 400 грн — 510 доларів.

Повномасштабне вторгнення 2022 року знову все змінило. Попри колосальні втрати в економіці, ми стали свідками унікального явища — надзвичайної стійкості фінансової системи. Хоча інфляція суттєво «з'їла» реальні доходи в перші два роки великої війни, номінальні зарплати продовжували зростати через дефіцит кадрів та конкуренцію за фахівців.

2026 рік: реальна вартість життя

2026 року ми бачимо нову економічну реальність. Середня зарплата у 33 200 грн (це показник, закладений у Бюджетну декларацію на 2026 рік) виглядає значною порівняно з минулим, проте її купівельна спроможність обмежена стрімким зростанням цін на базові товари.

Якщо раніше зростання доходу означало можливість відкласти на відпустку чи авто, то сьогодні значна частина бюджету середньостатистичного українця йде на «податки задля виживання» — неминучі витрати на енергонезалежність, безпеку та підтримку обороноздатності, без яких сьогодні неможливий побут.

Сьогоднішні цифри у платіжках та чеках диктують зовсім іншу математику витрат. Оренда однокімнатної квартири у Дніпрі чи Києві забирає в середньому від 13 до 17 тис. грн. Разом із комунальними це фактично половина середнього доходу.

Оренда житла забирає чималий відсоток доходу

Ціни бензину А-95 близько 73 грн та дизеля понад 88 грн, витрати на логістику, автоматично закладаються у вартість кожного товару на полиці.

Хоча в «індексі хліба» має кращий вигляд, ніж у 90-х, реальний кошик з м’ясом, молочними продуктами та овочами суттєво подорожчав через витрати виробників на автономне живлення та складну логістику.

Також в українців під час війни з’явилися додаткові витрати. Новою реальністю стали постійні витрати на енергонезалежність, обслуговування акумуляторів чи генераторів та регулярна фінансова підтримка армії, що є добровільною, але для багатьох фактично обов’язковою статтею бюджету.

Отже, попри зростання доларового еквівалента до 726 доларів, відчуття добробуту не є лінійним. Ми заробляємо більше, але й підтримання звичного рівня життя сьогодні коштує дорожче, ніж будь-коли за часів незалежності.

Купівельна спроможність: тоді і сьогодні

Порівнювати лише суми в доларах — це лише половина справи. Справжній рівень життя показує те, скільки грошей залишається у нас після походу в супермаркет. Якщо 1996 року ми купували базовий набір, щоб вижити, то 2026-го ми платимо за «складну» їжу, в ціну якої закладено генератори, логістику та дорогу енергію.

1996 рік 2026 рік Середня зарплата 126 грн (70 доларів) 33 200 грн (725 доларів) Частка витрат на їжу ~ 55–60% ~ 42 % Що було в кошику Сезонні овочі, хліб, крупи, мінімум м’яса Велика частка готової продукції, імпортні фрукти, делікатеси Основний “ворог” бюджету Дефіцит товарів та гіперінфляція Висока вартість логістики, зберігання та енергонезалежності виробників

1996 року, за даними Держстату, понад половину бюджету йшло на їжу. Люди досі покладалися на дачі та городи, щоб якось збалансувати раціон. Купівля імпортного йогурту чи екзотичних фруктів була «подією місяця». Грошей на розваги чи накопичення майже не лишалося.

Сьогодні ж, за оцінками економічних експертів та даних моніторингу споживчих кошиків, частка витрат на їжу знизилася приблизно до 42%, що формально є ознакою зростання рівня життя. Проте в абсолютних цифрах продуктовий кошик став надзвичайно дорогим. 2026 року ми платимо не за калорії, а за сервіс: за те, що молоко зберігалося в холодильнику під час вимкнення світла, і за те, що хліб випекли на генераторі.

Для порівняння, в країнах ЄС частка витрат на їжу зазвичай становить 12−18 %.

Еволюція доходів у цифрах

Для наочності ми звели ключові показники різних епох у єдину таблицю, де порівняли номінальну вартість праці з її доларовим еквівалентом.

Рік Середня зарплата Середній курс долара Еквівалент у доларах 1995 3 208 000 крб ~153 тис. крб/долар 21 долар 1996 126 грн 1,8 грн/долар 70 доларів 2008 1 930 грн 5,1 грн/долар 380 доларів 2013 3 619 грн 8,0 грн/долар 452 долари 2021 14 014 грн 27,3 грн/долар 513 доларів 2026 33 200 грн 45,7 грн/долар* 726 доларів

*45,7 грн/долар — прогнозний середньорічний курс згідно з Державною бюджетною декларацією.

Цифри можуть створити враження стрімкого зростання добробуту, проте суха статистика зарплат — це лише частина картини. Хоча номінально в наших гаманцях стало більше грошей, ніж у 90-х чи «нульових», вартість життя в Україні 2026 року теж докорінно змінилася. Сьогодні значна частина доходів йде на те, що раніше здавалося базовим.

Тож, ми пройшли 35-річний шлях від повної розгубленості до виживання в умовах повномасштабної війни. І хоча цифри в таблицях зростають, головним викликом залишається не просто «наздогнати долар», а зробити так, щоб цих грошей реально вистачало на гідне життя, а не лише на покриття екстрених потреб.

