0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На кордоні з Румунією призупиняють рух (причини, терміни)

Особисті фінанси
43
На кордоні з Румунією призупиняють рух (причини, терміни)
На кордоні з Румунією призупиняють рух (причини, терміни)
Як повідомила Державна митна служба, тимчасово буде призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією.

Терміни

З 8 по 17 червня 2026 року.

Причини

За інформацією румунської сторони, у зв’язку з проведенням інфраструктурних робіт на історичному мосту через річку Тиса, з 8 по 17 червня 2026 року в період з 09:00 до 16:00 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй».
Читайте також
Водночас у зазначений період пропуск пішоходів здійснюватиметься у штатному режимі.
Митна служба просить врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та за потреби обирати альтернативні маршрути перетину українсько-румунського кордону.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що ДПСУ пояснила нові правила виїзду за кордон для жінок-посадовиць.
В Україні набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 587, якою внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України під час воєнного стану.
Відповідно до постанови, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та керівники суб’єктів господарювання зобов’язані протягом 3 днів подати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану. У разі кадрових змін оновлену інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems