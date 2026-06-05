На кордоні з Румунією призупиняють рух (причини, терміни) Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

На кордоні з Румунією призупиняють рух (причини, терміни)

Як повідомила Державна митна служба, тимчасово буде призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією.

Терміни

З 8 по 17 червня 2026 року.

Причини

За інформацією румунської сторони, у зв’язку з проведенням інфраструктурних робіт на історичному мосту через річку Тиса, з 8 по 17 червня 2026 року в період з 09:00 до 16:00 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй».

Водночас у зазначений період пропуск пішоходів здійснюватиметься у штатному режимі.

Митна служба просить врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та за потреби обирати альтернативні маршрути перетину українсько-румунського кордону.

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В Україні набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 587, якою внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України під час воєнного стану.

Відповідно до постанови, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та керівники суб’єктів господарювання зобов’язані протягом 3 днів подати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану. У разі кадрових змін оновлену інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

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