В Дії оновили послугу: заяви про вимушене переміщення за кордон — деталі Сьогодні 15:23 — Особисті фінанси

В Дії оновили послугу: заяви про вимушене переміщення за кордон — деталі

У Дії оновили сервіс, щоб дані про перетин кордону коректно підтягувалися під час заповнення заяви.

Подавайте заяву до Реєстру збитків у категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», якщо через війну ви виїхали за кордон або не можете повернутися додому.

«Якщо раніше ви намагалися подати заяву в цій категорії, але не змогли завершити процес, — спробуйте ще раз» — зазначають в Дії.

Хто може скористатися

Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року залишили своє місце проживання через повномасштабне вторгнення росії та виїхали за кордон.

Категорія також стосується людей, які перебували за межами України й не можуть повернутися через війну.

Як подати заяву

Авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть послугу подання заяв до Реєстру збитків для України. Перейдіть до категорії A1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Перевірте дані, які підтягнуться до заяви. Заповніть необхідну інформацію. Надішліть заяву до Реєстру.

Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування.

Більше про подання заяв до Реєстру збитків можна дізнатися на офіційному сайті https://www.rd4u.coe.int/uk/

Раніше Finance.ua писав , що в Дії тестують послугу, де можна буде звільнитися з роботи онлайн на тимчасово окупованих територіях. Нині збирають тестувальників для нової послуги в Дії.

Нагадаємо, що 6 лютого 2021 року в Україні з’явився мобільний додаток «Дія».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.