0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Дії оновили послугу: заяви про вимушене переміщення за кордон — деталі

Особисті фінанси
73
В Дії оновили послугу: заяви про вимушене переміщення за кордон — деталі
В Дії оновили послугу: заяви про вимушене переміщення за кордон — деталі
У Дії оновили сервіс, щоб дані про перетин кордону коректно підтягувалися під час заповнення заяви.
Подавайте заяву до Реєстру збитків у категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», якщо через війну ви виїхали за кордон або не можете повернутися додому.
«Якщо раніше ви намагалися подати заяву в цій категорії, але не змогли завершити процес, — спробуйте ще раз» — зазначають в Дії.

Хто може скористатися

Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року залишили своє місце проживання через повномасштабне вторгнення росії та виїхали за кордон.
Читайте також
Категорія також стосується людей, які перебували за межами України й не можуть повернутися через війну.

Як подати заяву

  1. Авторизуйтеся на порталі Дія.
  2. Оберіть послугу подання заяв до Реєстру збитків для України.
  3. Перейдіть до категорії A1.2 «Вимушене переміщення за межі України».
  4. Перевірте дані, які підтягнуться до заяви.
  5. Заповніть необхідну інформацію.
  6. Надішліть заяву до Реєстру.
Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування.
Більше про подання заяв до Реєстру збитків можна дізнатися на офіційному сайті https://www.rd4u.coe.int/uk/.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що в Дії тестують послугу, де можна буде звільнитися з роботи онлайн на тимчасово окупованих територіях. Нині збирають тестувальників для нової послуги в Дії.
Нагадаємо, що 6 лютого 2021 року в Україні з’явився мобільний додаток «Дія».
Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems