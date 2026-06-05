Шахраї масово розсилають українцям фальшиві рахунки за світло Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Українцям надходять фейкові рахунки за світло, Фото: Новини.LIVE

В Україні зафіксували нову хвилю кібершахрайства, пов’язану з оплатою комунальних послуг. Громадяни почали отримувати на електронну пошту та в месенджерах фальшиві рахунки за електроенергію, які нібито надсилаються від імені Міністерства енергетики.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Шахраї розсилають підроблені рахунки

За інформацією Центру, зловмисники надсилають українцям електронні листи та повідомлення з рахунками на оплату електроенергії, використовуючи назву Міністерства енергетики України.

Зі свого боку міністерство наголосило, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам.

«Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку», — сказано в повідомленні.

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Ця фішингова схема полягає в тому, щоб змусити вас перейти за підозрілими посиланнями, викрасти ваші персональні дані, зламати особисті сторінки у соцмережах та отримати повний контроль над банківськими рахунками.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні активізувалися шахраї, які розсилають водіям фейкові повідомлення про нібито необхідність сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники використовують такі повідомлення для виманювання коштів і отримання доступу до персональних та банківських даних громадян.

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