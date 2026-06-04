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Поліція попередила про нову схему шахрайства зі штрафами за порушення ПДР

Кримінал
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Патрульна поліція України
Патрульна поліція України
В Україні активізувалися шахраї, які розсилають водіям фейкові повідомлення про нібито необхідність сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники використовують такі повідомлення для виманювання коштів і отримання доступу до персональних та банківських даних громадян.
Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Водіїв закликали не переходити за підозрілими посиланнями

У Патрульній поліції та Кіберполіції наголосили, що для перевірки та сплати штрафів необхідно користуватися виключно офіційними державними сервісами.
Громадянам рекомендують не вводити персональні та банківські дані на сторонніх ресурсах і не переходити за підозрілими посиланнями, отриманими в повідомленнях.
«Якщо ви отримали повідомлення про необхідність сплатити штраф за порушення ПДР, будьте уважними та обачними», — зазначив Білошицький.
Шахраї не припиняють вигадувати нові схеми для заволодіння вашими коштами. Зображення: Олексій Білошицький
Шахраї не припиняють вигадувати нові схеми для заволодіння вашими коштами. Зображення: Олексій Білошицький

Як насправді повідомляють про штрафи

У поліції нагадали, що Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони. Якщо протягом 10 діб штраф за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено, власнику транспортного засобу надсилається офіційний лист поштою.
У разі сумнівів щодо справжності повідомлення або інформації про штраф громадянам радять звернутися до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції у своєму місті.
«Якщо у вас виникли сумніви щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, зверніться до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції у вашому місті для перевірки інформації», — наголосив Білошицький.
Також перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках Дія та «Штрафи ПДР»
У поліції також нагадали, що однією з ознак офіційного державного ресурсу є домен gov.ua.
Якщо громадянин став жертвою шахраїв або підозрює шахрайські дії, необхідно негайно звернутися до Кіберполіції.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахраїШахрайствоПоліціяПатрульна поліціяКіберполіція
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