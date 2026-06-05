Зарплати в Україні зростають: НБУ назвав галузь, де виплати підскочили на 33%

Уповільнення зростання пропозиції робочої сили дещо ускладнило пошук кваліфікованих працівників.
Зниження темпів зростання пропозиції праці призвело до того, що за даними Work.ua кількість кандидатів на одну вакансію зменшилася до 1.8 у травні, що менше, ніж у березні (2.0) та квітні (1.9), проте все ще значно вище, ніж показник травня минулого року (1.5).
Дані Державної служби зайнятості України на 1 травня також свідчать про зниження цього показника порівняно з початком року.
Згідно з опитуваннями Інституту економічних досліджень, після незначного поліпшення на початку року складність пошуку працівників знову зросла у березні-квітні, особливо коли йдеться про кваліфікованих фахівців. Збільшення розриву між складністю пошуку кваліфікованих і некваліфікованих кадрів відображає високий рівень невідповідності наявних компетенцій шукачів роботи і вимог роботодавців.
Кількість штатних працівників зростає
За даними Державної служби статистики України, у квітні продовжилося зростання загальної кількості штатних працівників — на 1% порівняно з попереднім місяцем і на 0,5% у річному вимірі. Зростання цього показника почалося з листопада 2025 року. «Це свідчить про поступове насичення ринку праці робочою силою та задоволення попиту зі сторони роботодавців», — сказано у звіті.
Серед видів економічної діяльності найпомітніше збільшення чисельності працівників зафіксовано в:
ІТ-секторі (+24,7% р/р);
будівництві (+9,6% р/р);
обробній промисловості (+5,9% р/р).
Частково це пояснюється роботою даних галузей на ВПК та виконанням державних замовлень, кажуть у Нацбанку.
У травні, згідно з опитуванням НБУ, у сферах будівництва та торгівлі поліпшилися очікування щодо кількості працівників як порівняно з попереднім місяцем, так і відносно аналогічного періоду 2025 року.