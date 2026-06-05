Зарплати в Україні зростають: НБУ назвав галузь, де виплати підскочили на 33% Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Найвищі темпи зростання зарплат зафіксовано у сфері освіти

У квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30,5 тис. грн. У річному вимірі її номінальне зростання сягнуло 21,3%, а реальне — 11,7%.

Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

Зарплати та доходи населення продовжують зростати

Високий попит на працівників підтримує значні темпи зростання заробітних плат.

Найвищі темпи зростання зарплат зафіксовано у сфері освіти на 33,9% у річному вимірі.

Порівняно з минулим роком прискорилося зростання оплати праці й в інших галузях, які переважно фінансуються з державного бюджету.

У квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30,5 тис. грн

У приватному секторі заробітні плати також продовжували зростати високими темпами.

Крім заробітних плат, збільшення доходів населення підтримувалося пенсійними виплатами, які також зростали в реальному вимірі.

Пропозиція робочої сили продовжує зростати

У травні зберігалася тенденція до випереджального зростання пропозиції робочої сили. За даними Work.ua, кількість резюме збільшилася на 26% у річному вимірі, тоді як кількість вакансій — лише на 4%.

Водночас темпи приросту резюме поступово сповільнюються. Якщо у березні цей показник становив 36% у річному вимірі, то у квітні — 35%, а у травні — 26%.

Темпи приросту резюме поступово сповільнюються

Найшвидше зростала кількість резюме в таких категоріях як телекомунікації (71% р/р) та логістика (61% р/р). За темпами зростання вакансій телекомунікації також були лідером (27% р/р).

У Нацбанку зазначають, що зниження кількості нових резюме навесні є сезонним явищем. Структурний розрив між наявною робочою силою та потребами роботодавців і надалі зберігався.

Роботодавцям складніше знаходити працівників

Уповільнення зростання пропозиції робочої сили дещо ускладнило пошук кваліфікованих працівників.

Зниження темпів зростання пропозиції праці призвело до того, що за даними Work.ua кількість кандидатів на одну вакансію зменшилася до 1.8 у травні, що менше, ніж у березні (2.0) та квітні (1.9), проте все ще значно вище, ніж показник травня минулого року (1.5).

Дані Державної служби зайнятості України на 1 травня також свідчать про зниження цього показника порівняно з початком року.

Складність пошуку працівників знову зросла у березні-квітні

Згідно з опитуваннями Інституту економічних досліджень, після незначного поліпшення на початку року складність пошуку працівників знову зросла у березні-квітні, особливо коли йдеться про кваліфікованих фахівців. Збільшення розриву між складністю пошуку кваліфікованих і некваліфікованих кадрів відображає високий рівень невідповідності наявних компетенцій шукачів роботи і вимог роботодавців.

Кількість штатних працівників зростає

За даними Державної служби статистики України, у квітні продовжилося зростання загальної кількості штатних працівників — на 1% порівняно з попереднім місяцем і на 0,5% у річному вимірі. Зростання цього показника почалося з листопада 2025 року. «Це свідчить про поступове насичення ринку праці робочою силою та задоволення попиту зі сторони роботодавців», — сказано у звіті.

Кількість штатних працівників поступово зростає, відображаючи високий попит на робочу силу

Серед видів економічної діяльності найпомітніше збільшення чисельності працівників зафіксовано в:

ІТ-секторі (+24,7% р/р);

будівництві (+9,6% р/р);

обробній промисловості (+5,9% р/р).

Частково це пояснюється роботою даних галузей на ВПК та виконанням державних замовлень, кажуть у Нацбанку.

У травні, згідно з опитуванням НБУ, у сферах будівництва та торгівлі поліпшилися очікування щодо кількості працівників як порівняно з попереднім місяцем, так і відносно аналогічного періоду 2025 року.

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