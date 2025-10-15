0 800 307 555
Штрафи за порушення військового обліку: в яких областях найбільше карають

Станом на початок жовтня 2025 року в Україні зафіксовано 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку. З них 14 454 провадження, тобто близько третини, уже завершені.
Про це повідомляє Опендатабот.

Рекордний липень і регіональні лідери

У середньому територіальні центри комплектування відкривають близько 4,5 тисячі нових проваджень на місяць, однак липень став рекордним — тоді було відкрито 7 595 справ. Понад чверть усіх липневих штрафів припали на столицю: 1 999 проваджень, або 26% від загальної кількості.
Загалом понад тисячу відкритих проваджень за 2025 рік мають уже 18 регіонів України. Абсолютний лідер — Київ із 7 163 провадженнями (15%). За ним ідуть:
  • Сумщина — 4 251 (9%)
  • Одещина — 3 995 (9%)
  • Дніпропетровщина — 3 846 (8%)
  • Харківщина — 3 349 (7%)
Найнижчі показники — на заході країни та в регіонах активних бойових дій. Зокрема, у Львівській області зафіксовано 626 проваджень, на Рівненщині — 464, на Івано-Франківщині — 315, на Херсонщині — 137, а на Луганщині — лише 11 випадків.

Кого штрафують найчастіше

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років, на них припадає 80% усіх випадків. На жінок — лише 98 штрафів, тобто 0,2% від загальної кількості.
Після 31 липня 2025 року, коли набув чинності новий порядок військового обліку для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, було відкрито 26 проваджень проти жінок за оновленими правилами.

Рекордсмен за кількістю штрафів

Найактивнішим ТЦК став Сумський міський, який відкрив дев’ять проваджень проти двох чоловіків, а також вісім — проти ще одного. Наразі це рекорд по країні за кількістю штрафів, накладених на одну особу.
Раніше Finance.ua повідомляв, що сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання можна у застосунку Резерв+.
Як сплатити штраф:
  1. Завантажте та відкрийте Резерв+.
  2. Перейдіть у розділ «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.
  3. Протягом трьох днів територіальний центр комплектування (ТЦК) розгляне заяву та надішле постанову.
  4. Після цього стане доступною сплата штрафу у розмірі 8 500 грн — це 50 % від повної суми. Сплатити потрібно протягом 20 днів.
Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
