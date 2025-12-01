Кияни можуть отримати резервні матеріали після пошкодження будинків внаслідок ворожих атак — КМДА Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Із початку 2022 року на відновлення житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, столиця виділила резервних матеріалів на суму понад 47 млн грн. Йдеться про відновлювальні роботи в житлових будинках, дитячих садках, медичних закладах тощо.

Про це повідомили в Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Зокрема, за цей період і станом на зараз для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій видали:

127 017 м² поліетиленової плівки;

200,65 м³ обрізних пиломатеріалів;

6 140 шт. шиферу;

2 900 м² покрівельного заліза та оцинкованого листу;

300 вологостійкої фанери;

43 417 шт. саморізів;

2 832 м² вологостійкої фанери;

30 825,725 м² вологостійкої плити OSB;

692 171 л пально-мастильних матеріалів тощо.

Так, для ліквідації значних пошкоджень внаслідок ворожої атаки 14 листопада цього року за зверненнями Подільської, Деснянської, Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій, керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району, ТОВ «Львівський квартал», ОСББ «Палладіна 22», ЖБК «Обчислювач-14», КП з експлуатації та ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» з матеріального резерву міста спрямовано засобів загальногосподарського призначення на суму понад 344 тис. грн.

Читайте також Компенсацію за пошкоджене житло отримати буде легше: що змінили

Існує чіткий алгоритм отримання резервних матеріалів, що можуть бути направлені на ті чи інші об’єкти лише на підставі відповідних звернень з інформацією про об’єкт, рівень і характер пошкоджень, види й обсяги допомоги, яку необхідно надати.

Районні адміністрації формують загальну потребу на своєму рівні та направляють місту. Заявки можуть подавати підприємства різної форми власності та управління.

Наприклад, для ліквідації значних пошкоджень після ворожої атаки 14 листопада місто надало матеріали на суму понад 344 тис. грн. Допомогу виділили за зверненнями Подільської, Деснянської й Шевченківської РДА, керуючої компанії Дніпровського району, ТОВ «Львівський квартал», ОСББ «Палладіна 22», ЖБК «Обчислювач-14» та КП «Житло-Сервіс».

