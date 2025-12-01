Кому нині важко знайти роботу та чому Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

На українському ринку праці в 2025 році, якщо повірняти з 2021 роком, частина професій демонструє суттєве зменшення.

Про це йдеться дослідженні від « OLX Робота ».

Скорочення кількості вакансій за останні 4 роки свідчить про перерозподіл пропозиції в інші напрями. Падіння в окремих сферах може бути пов’язане з оптимізацією процесів, автоматизацією та зміною пріоритетів бізнесу.

Найбільше скорочення оголошень про роботу відбулося серед вакансій у сфері клінінгу та домашнього персоналу.

Також сюди входять коменданти, адміністратори хостелів і готелів, прибиральники, помічники по господарству, майстри з комплексної мийки, санітарки тощо.

Кількість вакансій тут скоротилася на 95% - з 3797 у 2021 році до 198 у 2025 році.

Сфера готельно-ресторанного бізнесу та туризму також скоротилася.

Тут кількість пропозицій зменшилася майже на 91%: із 3265 вакансій у 2021 році до 301 у 2025 році. До цього напряму належать такі вакансії, як піцайоло, кальянщик, мангальщик, різноробочий, вантажник, водій-кур'єр тощо.

Зниження кількості вакансій стосується і таксистів. Серед вакансій для цієї професії у 2021 році кількість пропозицій становила 2772, а у цьому році вже 275, тобто зниження сягнуло 90%. А для менеджерів у сфері готельно-ресторанного бізнесу кількість оголошень зменшилась зі 149 до 16 (-89%).

У роздрібній торгівлі кількість пропозицій для супервайзерів знизилась з 32 до 8 (-75%). У харчовому виробництві попит на кондитерів також впав: з 302 вакансій у 2021 році до 93 у 2025 році (-69%).

Кількість пропозицій для бухгалтерів скоротилася з 1 083 у 2021 році до 415 у 2025 (-62%). У логістичному секторі кількість вакансій для далекобійників зменшилася з 363 до 165 (-54%).

Для товарознавців з 68 до 32 (-53%). Вакансій для менеджерів з продажу також поменшало: їхня кількість зменшилась з 2 465 до 1 271 (-48%).

Робітничі професії

Серед робітничих професій кількість вакансій для зварювальників скоротилась з 270 до 142 (-47%). У діловому адмініструванні попит на секретарів впав зі 64 до 38 (-41%).

Думка аналітиків

Аналітики зазначають, що подальша динаміка напряму залежатиме від від загальної економічної ситуації в Україні, готовності компаній до витрат на розширення штатів, технологічного розвитку та інших економічних факторів

