Кому нині важко знайти роботу та чому

Особисті фінанси
На українському ринку праці в 2025 році, якщо повірняти з 2021 роком, частина професій демонструє суттєве зменшення.
Про це йдеться дослідженні від «OLX Робота».
Скорочення кількості вакансій за останні 4 роки свідчить про перерозподіл пропозиції в інші напрями. Падіння в окремих сферах може бути пов’язане з оптимізацією процесів, автоматизацією та зміною пріоритетів бізнесу.
Найбільше скорочення оголошень про роботу відбулося серед вакансій у сфері клінінгу та домашнього персоналу.
Також сюди входять коменданти, адміністратори хостелів і готелів, прибиральники, помічники по господарству, майстри з комплексної мийки, санітарки тощо.
Кількість вакансій тут скоротилася на 95% - з 3797 у 2021 році до 198 у 2025 році.
Сфера готельно-ресторанного бізнесу та туризму також скоротилася.
Тут кількість пропозицій зменшилася майже на 91%: із 3265 вакансій у 2021 році до 301 у 2025 році. До цього напряму належать такі вакансії, як піцайоло, кальянщик, мангальщик, різноробочий, вантажник, водій-кур'єр тощо.
Зниження кількості вакансій стосується і таксистів. Серед вакансій для цієї професії у 2021 році кількість пропозицій становила 2772, а у цьому році вже 275, тобто зниження сягнуло 90%. А для менеджерів у сфері готельно-ресторанного бізнесу кількість оголошень зменшилась зі 149 до 16 (-89%).
У роздрібній торгівлі кількість пропозицій для супервайзерів знизилась з 32 до 8 (-75%). У харчовому виробництві попит на кондитерів також впав: з 302 вакансій у 2021 році до 93 у 2025 році (-69%).
Кількість пропозицій для бухгалтерів скоротилася з 1 083 у 2021 році до 415 у 2025 (-62%). У логістичному секторі кількість вакансій для далекобійників зменшилася з 363 до 165 (-54%).
Для товарознавців з 68 до 32 (-53%). Вакансій для менеджерів з продажу також поменшало: їхня кількість зменшилась з 2 465 до 1 271 (-48%).

Робітничі професії

Серед робітничих професій кількість вакансій для зварювальників скоротилась з 270 до 142 (-47%). У діловому адмініструванні попит на секретарів впав зі 64 до 38 (-41%).

Думка аналітиків

Аналітики зазначають, що подальша динаміка напряму залежатиме від від загальної економічної ситуації в Україні, готовності компаній до витрат на розширення штатів, технологічного розвитку та інших економічних факторів
Нещодавно ми писали про ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років. В дослідженні йдеться, як саме зміниться ринок праці в Україні до 2030 року.
Нагадаємо, робота займає значну частину нашого життя, тому важливо вчасно зрозуміти, коли вона перестає приносити користь, задоволення чи навіть дохід. Є кілька ознак, які чітко натякають: час змінювати професійний маршрут. То ж читайте про ключові індикатори, які підкажуть, що настав момент рухатися далі.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесГроші
