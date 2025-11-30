У Службі зайнятості назвали найбільш затребувані вакансії у 2025 році Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

За січень — жовтень українські роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 400 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За цей час вдалося працевлаштувати понад 330 тисяч громадян.

Про це повідомила пресслужба ДСЗУ.

Яких працівників шукали найчастіше

Найбільший попит серед роботодавців спостерігався на працівників у сфері торгівлі та послуг — 18% від усіх поданих вакансій.

Натомість найменше шукали кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства — лише 2,3%.

Також високим був попит на:

підсобних робітників — понад 17,4 тис. вакансій;

продавців продовольчих товарів — 16,4 тис.;

водіїв автотранспортних засобів — 15,9 тис.;

продавців-консультантів — 11,7 тис.;

кухарів — 11 тис.

«Наразі для клієнтів Державної служби зайнятості пропонується 236 тисяч вакансій у різних сферах», — йдеться у повідомленні.

У яких регіонах роботу пропонували найактивніше

Найбільше вакансій було зафіксовано у Львівській області — майже 50 тисяч.

При цьому роботу отримали 16,6 тисяч кандидатів, а закрити потребу роботодавців вдалося на 34%. Усі інші відкриті позиції досі доступні для пошукачів.

На Дніпропетровщині за 10 місяців 2025 року роботодавці зареєстрували близько 30 тисяч вакансій, з яких було укомплектовано 71%.

Лідерами за кількістю працевлаштованих осіб стали Донецький та Івано-Франківський центри зайнятості, де понад 80% заявлених вакансій було заповнено.

До цього Finance.ua зазначав , що бізнес готується до складного року, але переважна більшість роботодавців (54%) уже зараз планують підвищувати зарплати співробітникам у наступному році.

