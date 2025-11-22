Djinni показав конкуренцію за ІТ-роботу: кожна п’ята фронтенд-вакансія збирає понад 100 відгуків
Кандидати на фронтенд-позиції змагаються між собою значно жорсткіше, ніж інші айтівці: приблизно кожна п’ята вакансія для фронтендерів онлайн отримує 100 і більше відгуків, тоді як серед усіх вакансій на ринку таких лише 2,7%.
Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Djinni, опубліковані в офіційному Telegram-каналі сервісу.
За статистикою Djinni, у QA-напрямі частка «перегрітих» вакансій із 100+ відгуками становить 16%. У продакт-менеджменті та дизайні цей показник тримається на рівні близько 10%. Натомість серед приблизно 1700 маркетингових позицій лише чотири набрали понад сотню відгуків, що демонструє значно нижчу концентрацію кандидатів на одну вакансію.
Окремо Djinni наводить приклади рекордсменів за кількістю відгуків. Абсолютним лідером став Middle Front-End Developer (React) із 633 відгуками. За ним іде Junior Project Manager в IT із 489 кандидатами. Серед креативних професій виділяється позиція Middle/Senior UX/UI Designer зі 342 відгуками, а в тестуванні одна з вакансій manual QA отримала 338 відгуків.
Цікава деталь ринку в тому, що в топ уперше потрапила HR-позиція: вакансія HR operations manager / менеджера з корпоративної культури зібрала 331 відгук. Серед розробників також виділяють Full Stack/JavaScript-позицію з 235 відгуками та роль Senior Python Developer або Data Engineer із 227 відгуками. У маркетингу помітний ажіотаж навколо Junior idea generator and Trends Researcher, де набралося 213 відгуків, а серед аналітиків одна з вакансій Senior Data Analyst зібрала 184 кандидати.
У бекграунді цієї статистики кількарічне падіння кількості ІТ-вакансій на українському ринку та зростання конкуренції серед фахівців, особливо на рівнях junior і middle. Для кандидата понад 100 відгуків під однією позицією означають, що роботодавець може обрати лише кількох людей з великого пулу резюме. Для компаній це сигнал, що навіть нішеві ролі в популярних напрямах зараз можуть закриватися значно швидше, а вимоги до кандидатів — посилюватися.
