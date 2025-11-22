Djinni показав конкуренцію за ІТ-роботу: кожна п’ята фронтенд-вакансія збирає понад 100 відгуків Сьогодні 04:09 — Особисті фінанси

Djinni показав конкуренцію за ІТ-роботу: кожна п’ята фронтенд-вакансія збирає понад 100 відгуків

Кандидати на фронтенд-позиції змагаються між собою значно жорсткіше, ніж інші айтівці: приблизно кожна п’ята вакансія для фронтендерів онлайн отримує 100 і більше відгуків, тоді як серед усіх вакансій на ринку таких лише 2,7%.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Djinni, опубліковані в офіційному Telegram-каналі сервісу.

За статистикою Djinni, у QA-напрямі частка «перегрітих» вакансій із 100+ відгуками становить 16%. У продакт-менеджменті та дизайні цей показник тримається на рівні близько 10%. Натомість серед приблизно 1700 маркетингових позицій лише чотири набрали понад сотню відгуків, що демонструє значно нижчу концентрацію кандидатів на одну вакансію.

Інфографіка: Djinni

Окремо Djinni наводить приклади рекордсменів за кількістю відгуків. Абсолютним лідером став Middle Front-End Developer (React) із 633 відгуками. За ним іде Junior Project Manager в IT із 489 кандидатами. Серед креативних професій виділяється позиція Middle/Senior UX/UI Designer зі 342 відгуками, а в тестуванні одна з вакансій manual QA отримала 338 відгуків.

Цікава деталь ринку в тому, що в топ уперше потрапила HR-позиція: вакансія HR operations manager / менеджера з корпоративної культури зібрала 331 відгук. Серед розробників також виділяють Full Stack/JavaScript-позицію з 235 відгуками та роль Senior Python Developer або Data Engineer із 227 відгуками. У маркетингу помітний ажіотаж навколо Junior idea generator and Trends Researcher, де набралося 213 відгуків, а серед аналітиків одна з вакансій Senior Data Analyst зібрала 184 кандидати.

У бекграунді цієї статистики кількарічне падіння кількості ІТ-вакансій на українському ринку та зростання конкуренції серед фахівців, особливо на рівнях junior і middle. Для кандидата понад 100 відгуків під однією позицією означають, що роботодавець може обрати лише кількох людей з великого пулу резюме. Для компаній це сигнал, що навіть нішеві ролі в популярних напрямах зараз можуть закриватися значно швидше, а вимоги до кандидатів — посилюватися.

