Скільки ІТ-фахівців мають бронювання — дослідження DOU

В Україні лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від свого основного роботодавця. Ще 4% заброньовані на другій неосновній роботі (зазвичай це не IT-компанії). Відстрочку мають 15% опитаних. 24% не підлягають мобілізації з різних причин. Майже половина (44%) опитаних чоловіків в IT не мають бронювання.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Інфографіка: DOU

Кого бронюють найчастіше

Серед айтівців рівня Lead+ частка заброньованих становить 25%, серед менеджерів — 28%. Простежується зв’язок між спеціалізацією та статусом бронювання. Серед керівних і менеджерських ролей — Leadership (C-Level тощо) і Management (Project, Product, Program Manager тощо) — частка заброньованих є найвищою: 36% та 27% відповідно.

Частіше за інших отримують бронювання також системні адміністратори (25%) та аналітики (19%).

Серед QA та Software Engineers заброньованих дещо менше, ніж у середньому в галузі — близько 11%. Найнижча частка заброньованих — в Support (лише 7%). Інші спеціалізації близькі до середнього показника (13%).

Загалом нетехнічні спеціалісти отримують бронювання дещо частіше: 20% проти 13% серед технічних фахівців.

Найменше заброньованих серед мідлів (9%) і джунів (3%).

Інфографіка: DOU

Досвід і посади

Серед DevOps-фахівців бронюють переважно Lead+: 37% проти 14% загалом у спеціалізації. У QA частка заброньованих Lead+ становить 24%, тоді як загальний показник лише 11%. Найрідше бронюють Intern/Junior — лише 4%.

Серед Software Engineers частіше заброньовані Senior (12%) і Lead+ (21%), рідше Middle (7%) та Intern/Junior (2%).

У Management чим вища посада, тим більша частка заброньованих. Intern/Junior фахівців у цій категорії бронюють найрідше — лише 7%.

Інфографіка: DOU

Що більший досвід роботи в IT, то частіше фахівець має бронювання від роботодавця. Найменший стаж мають ті, хто не підлягає мобілізації.

Серед айтівців із досвідом понад 10 років заброньовані 20%, у категорії 6 — 9 років — 15%. Менше бронюють фахівців зі стажем 3 — 5 років (9%) і до 2 років (4%).

У яких компаніях бронюють найчастіше

Найвищий рівень бронювання серед фахівців, які працюють у державних установах (51%) та IT-відділах не-IT компаній, таких як банки, телеком чи ритейл (31%).

У продуктових компаніях показник становить близько 14%, що відповідає середньому рівню по галузі. У сервісних компаніях бронюють 10% працівників, в аутстафінгових 8%, у стартапах також 8%.

У великих компаніях із понад тисячею працівників заброньовані 21% спеціалістів, у середніх (200−1000 осіб) — 17%. У малих компаніях з командами до 50 фахівців в Україні цей показник лише 7%, а в компаніях до 10 осіб 5%.

Інфографіка: DOU

Серед тих, хто має бронювання від роботодавця, переважає таке працевлаштування: Дія City / гіг-контракт — 43% (це удвічі більше, ніж загалом серед чоловіків в ІТ — 22%) або оформлення в штат згідно з КЗпП — 41% (приблизно у 3,7 раза більше, ніж загалом — 11%).

Зарплати фахівців із бронюванням

Між наявністю бронювання і рівнем доходу простежується чіткий зв’язок. Фахівці з бронюванням мають вищі зарплати. Медіанна оплата серед них становить 3933 долари, що на 31% більше за середній показник у галузі (3000 доларів).

У тих, хто має бронювання на другій неосновній роботі, медіанна зарплата 3800 доларів. У фахівців без бронювання 3200 доларів. Найнижчий дохід у тих, хто не підлягає мобілізації: лише 1700 доларів. Це здебільшого молоді фахівці до 25 років із меншим досвідом і нижчими посадами.

Інфографіка: DOU

Серед заброньованих найвищі зарплати у стартапах — 5250 доларів. У сервісних і аутстафінгових компаніях оплата теж вища за середню. Найнижчі доходи у державних установах (2133 долари) та IT-відділах не-IT компаній (2500 доларів), хоча саме тут рівень бронювання найбільший.

Як вік впливає на бронювання

Ймовірність мати бронювання зростає з віком: від 14% серед айтівців 25 — 29 років до 19% серед тих, кому понад 45.

Бронювання або відстрочка на другій роботі, наприклад у навчальних закладах чи критичній інфраструктурі, частіше трапляються серед вікових груп 25 — 29 і 35 — 39 років.

Відстрочку від мобілізації через навчання, здоров’я чи сімейні обставини найчастіше мають айтівці 25 — 29 років — 25%. З віком цей показник поступово зменшується.

Частка тих, хто не підлягає мобілізації через стан здоров’я, вік або попередню службу, зростає з роками і досягає 12% у групі 45+. У вікових категоріях 25 — 44 років таких 4−7%.

Водночас понад половина айтівців віком від 25 до 44 років не мають бронювання. Найбільше таких серед фахівців 30 — 34 років — 59%.

Бронювання за містами

Найбільше заброньованих IT-фахівців у Києві — 16%. У Харкові та Одесі цей показник нижчий — близько 9%. У Полтаві, Черкасах, Чернігові, Тернополі та Запоріжжі частка заброньованих ще менша.

Найнижчий рівень бронювання у Луцьку та Кропивницькому, де лише 2% фахівців мають бронювання.

Інфографіка: DOU

