Чи можуть в ЄС оштрафувати водіїв за використання українських посвідчень

Українці з тимчасовим захистом в країнах ЄС мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну на місцеві протягом усього періоду дії захисту.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.

У відомстві наголошують, ці правила є обов’язковими для всіх країн ЄС і застосовуються безпосередньо.

«Європейська Комісія також планує додатково поінформувати країни Європейського Союзу для однакового застосування правил», — йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують завжди мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту. Саме їхня відсутність найчастіше стає підставою для конфліктів з місцевими правоохоронними органами або накладення штрафів.

Варто зазначити, тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року.

