Чи можуть в ЄС оштрафувати водіїв за використання українських посвідчень

Українці з тимчасовим захистом в країнах ЄС мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну на місцеві протягом усього періоду дії захисту.
Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.
У відомстві наголошують, ці правила є обов’язковими для всіх країн ЄС і застосовуються безпосередньо.
«Європейська Комісія також планує додатково поінформувати країни Європейського Союзу для однакового застосування правил», — йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують завжди мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту. Саме їхня відсутність найчастіше стає підставою для конфліктів з місцевими правоохоронними органами або накладення штрафів.
Варто зазначити, тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року.
Finance.ua
