Як отримати пільги на комуналку, орендуючи житло

Особисті фінанси
16
Особи, які мають право на пільги, можуть отримувати знижки на оплату житлово-комунальних послуг не лише за зареєстрованою адресою, а й за місцем фактичного проживання. Це стосується, зокрема, тих, хто вимушено змінив адресу або мешкає у найманому житлі.
Про це пише «Судово-юридична газета».

Щоб оформити пільгу за фактичною адресою, необхідно надати документ, який підтверджує проживання за цією адресою.
Це може бути:
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • договір оренди житла;
  • інший офіційний документ, що підтверджує проживання.
Якщо таких документів немає, можливе оформлення акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Його складає уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевої ради відповідної територіальної громади.
Таким чином, пільговики мають право отримувати підтримку держави незалежно від того, чи збігається їхнє фактичне проживання з місцем реєстрації, за умови документального підтвердження такого проживання.
Довідка Finance.ua:
  • Кабінет Міністрів ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб.
  • У Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 794 тис. виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання (40% випадків). Далі йдуть водопостачання (18%), газ (15%), житлове обслуговування (10%), вивіз сміття (8%) та електроенергія (6%).
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
