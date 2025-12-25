Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення ВПО Сьогодні 10:50 — Казна та Політика

Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення ВПО

Кабінет Міністрів ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду.

«Працюємо над покращенням умов розміщення внутрішньо переміщених осіб. Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО. Зокрема, це стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива», — наголосила Свириденко.

Ключові зміни рішення

компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи — на період до двох місяців з моменту подання заяви;

буде враховуватись фактичний час перебування ВПО в місцях тимчасового проживання;



спрощення процесу підтвердження витрат. Тепер достатньо лише чеків і квитанцій — без додаткових запитів у профільні органи;



збільшення норми соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 кв. м на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 кв. м площі загального користування.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.