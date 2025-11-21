З кого податкова може автоматично стягувати борги Вчора 19:02 — Казна та Політика

Трохи більше двох місяців тому Державна податкова служба запустила систему автоматичного стягнення податкового боргу, і вона вже демонструє високі результати та значно підвищує ефективність роботи.

За цей період автоматично сформовано та направлено понад 1,2 млн платіжних інструкцій для більше ніж 20 тисяч платників податків. Це дозволило вже стягнути майже 179 млн грн боргу.

Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«До порівняння, раніше, коли не працювала така система, за два місяці нам вдавалося стягнути близько 90 мільйонів. Тобто зараз ми майже вдвічі збільшили показники. А в умовах війни, коли кожна копійка для держави на рахунку і податки — це умови нашого виживання, така динаміка є позитивною», — підкреслила Леся Карнаух.

Автоматизована система стягнення застосовується лише щодо юридичних осіб. Питання боргів фізичних осіб та ФОПів регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби.

Навіщо це

За словами в. о. голови ДПС, автоматизація дозволила усунути низку зловживань, які виникали раніше. Довгі строки обробки документів давали недобросовісним боржникам можливість переказати кошти з рахунку, закрити його або відкрити новий — ще до моменту фактичного списання боргу.

Завдяки взаємодії ДПС із Державним казначейством, Національним банком та банківськими установами подібні ситуації зараз унеможливлені.

До кого застосовують автоматичне стягнення

Така процедура не є несподіванкою для платника податків.

Автоматичне стягнення застосовується виключно до вже сформованого податкового боргу, який пройшов усі процедури і формування, і оскарження.

Податкова вимога виставляється тільки тоді, коли платником вичерпано усі можливості, передбачені законодавством для оскарження такого боргу, але борг залишився чинним.

Саме тому списання коштів уже не підлягає оскарженню — це фінальний етап процедури.

Що далі

За словами Карнаух, ДПС продовжить удосконалювати систему. Ключове завдання - максимальна автоматизація процесів наповнення бази даних, оптимізація формування платіжних інструкцій, а також узгодження процесів з банківськими установами для врахування їх операційного часу роботи. Це підвищить зручність для платників, і водночас забезпечить державі стабільне надходження податків.

«В час війни податки є умовою нашого виживання. І коли невпинні атаки агресора руйнують багато бізнесів, податкова максимально намагається використати всі надані інструменти для того, щоб виконати ті завдання, які стоять перед державою в частині збору податків», — наголосила очільниця ДПС.

