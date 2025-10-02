Автоматичне стягнення боргів та сплата податків у «Дії»: що нового готує ДПС Сьогодні 16:03

Автоматичне стягнення боргів та сплата податків у «Дії»: що нового готує ДПС

Державна податкова служба України та Мінцифри працюють над розширенням податкових сервісів. Зокрема, планується автоматизувати стягнення податкового боргу та дозволити сплачувати податки через «Дію».

Про це розповіли на зустрічі ДПС із бізнесом.

Які нововведення у планах

Податки через «Дію»

У майбутньому передбачено запуск сервісу для сплати податків онлайн через «Дію», доступного не лише для ФОПів, а й для громадян.

Планується нова послуга щодо майнових податків, яка дозволить перевіряти нерухомість, землю та авто, отримувати нарахування, дізнаватися про борги та сплачувати податки безпосередньо через додаток.

Автоматизація стягнення податкового боргу

ДПС розробила і наразі тестує програмне забезпечення для ефективнішої роботи з податковим боргом. У планах — запуск електронної системи для автоматичного списання коштів з рахунків боржників. Усе відбуватиметься через систему електронних платежів Нацбанку.

Це замінить паперові платіжні інструкції на електронні та забезпечить удосконалену інформаційну взаємодію між податковими органами, Казначейством та платіжними сервісами.

Офіси податкових консультантів

В Україні планується розширення мережі офісів податкових консультантів. Наразі в столиці та регіонах працюють 20 таких точок, де вже надано понад 5,1 тисячі консультацій. У майбутньому передбачено створення дорожніх карт для найпоширеніших запитань та запуск онлайн-запису для відвідувачів.

Дашборд «Моніторинг податкових надходжень»

На вебпорталі ДПС запрацював дашборд для відстеження динаміки податкових платежів, виконання плану та отримання прозорих даних про бюджет. У подальшому планується розширення доступних показників з урахуванням запитів громадськості.

Е-аудит (SAF-Т файл)

Запланований запуск системи е-аудиту у 2026 році. Наразі платники подали понад 580 стандартних SAF-T файлів для цифрового аналізу даних під час перевірок.

Е-акциз

Очікується старт системи е-акцизу після прийняття відповідного законодавчого рішення. Розглядаються два варіанти впровадження: паралельне використання паперових і електронних марок або перенесення строків запуску.

СМКОР

У суботу запровадили зміни до Постанови № 1165, які мають зменшити кількість підприємств, що стикаються з блокуванням накладних. Поточний відсоток блокування стабільний на рівні 0,3%. Протягом найближчих тижнів очікуються перші результати нових правил. Водночас розглядається відкриття даних про ризиковість контрагентів для бізнесу.

«Традиційна тема, яка піднімається на всіх наших зустрічах, — блокування і ризиковий статус. Рада нарешті чути від асоціацій, що ці питання стали не такими гострими, як раніше. До речі, шукаємо відповідь на один із найчастіших запитів бізнесу в цьому контексті — відкриття даних про ризиковість їхніх контрагентів», — зазначила Карнаух.

Наразі ДПС працює над змінами до Податкового кодексу, щоб нівелювати проблему і не порушити права платників.

