Із 27 вересня змінюються правила реєстрації податкових накладних

Із 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Їх затвердив уряд постановою від 26 серпня 2025 року № 1048.
Навіщо це? Як зазначають у податковій, таким чином хочуть:
  • зменшити кількість бізнесу, який стикається з блокуванням накладних,
  • зробити правила прозорішими,
  • а також допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.

Основні зміни

1. Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних:
  • граничний обсяг постачання — до 1 млн грн, а на одного контрагента — до 100 тис. грн;
  • кількості платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, із трьох до п’яти.
2. Підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами:
  • з 5 до 10 тис. грн за однією накладною;
  • загальний обсяг у місяць — з 500 тис. грн до 3 млн грн.
3. Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.
4. Удосконалено автоматичну реєстрацію — при автоматичній реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у разі:
  • виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії;
  • у разі врахування таблиці даних платника така реєстрація буде здійснюватися у тому числі і в результаті автоматичного врахування таблиці даних платника.
5. Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.
6. Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема:
  • збільшено ліміти обсягу операцій — з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента — з 100 тис. грн до 500 тис. грн;
  • кількість платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, з трьох до п’яти.
7. Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ з 30 до 90 днів.
Також, як зазначають у податковій, запроваджено додаткові запобіжники проти маніпуляцій із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
