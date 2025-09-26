Бізнес просить відтермінувати запуск «е-Акцизу», щоб уникнути ризиків Сьогодні 15:22

Європейська Бізнес Асоціація заявила про критичну необхідність термінового внесення змін до законодавства, що передбачають перенесення запуску системи еАкциз до 1 листопада 2026 року.

не дозволяє запустити її з 1 січня 2026 року без серйозних ризиків для легальних операторів ринку. Як йдеться у повідомленні ЄБА, бізнес повністю підтримує стратегічну мету держави — цифровізацію процесів, боротьбу з тіньовим ринком та контроль сплати акцизного податку. Водночас нинішня технічна готовність системиз 1 січня 2026 року

Наслідки можуть включати:

масштабні збої в роботі бізнесу,

дефіцит легальної продукції на полицях магазинів,

збільшення тіньового сегмента та мільярдні втрати для державного бюджету.

Зустріч з урядом та домовленості

9 вересня 2025 року відбулася зустріч бізнес-спільноти з першим віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Було повідомлено, що технічна готовність еАкцизу буде забезпечена до 1 січня 2026 року. Водночас досягнуто принципової домовленості про продовження тестового періоду системи до 1 листопада 2026 року із збереженням усіх інших строків, передбачених законодавством. Відповідні пропозиції вже передали до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Чому важливе тестування

Ринок підтримує це рішення, адже комплексне тестування системи протягом 10 місяців критично важливе для підготовки бізнесу до нової моделі простежуваності підакцизної продукції. Це дозволить:

адаптувати внутрішні бізнес-процеси;

інтегрувати необхідні ІТ-рішення;

перевірити роботу системи на всіх етапах руху продукції — від виробника або імпортера до кінцевого споживача.

Заклик до парламенту

Компанії-учасники ЄБА закликають парламент підтримати відтермінування запуску еАкцизу та ухвалити законодавчі зміни до кінця жовтня 2025 року. Затримка може призвести до зриву графіка замовлення паперових марок, паралічу легального ринку та зниження надходжень до бюджету вже з січня 2026 року.

Асоціація наголошує, що ухвалення змін є критично важливим для:

стабільності легального ринку;

збереження мільярдних надходжень до державного бюджету;

захисту споживачів від продукції сумнівної якості.

