«еАкциз»: коли запрацює система і що це означає для бізнесу

«еАкциз»: коли запрацює система і що це означає для бізнесу
«еАкциз»: коли запрацює система і що це означає для бізнесу
У листопаді 2025 року бізнес зможе протестувати повний функціонал системи «еАкциз». Це нова цифрова платформа для контролю обігу алкоголю та тютюну.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, команда Мінцифри розробила складну ІТ-систему, яка за рівнем технологічності втричі перевищує аналоги в країнах ЄС.
Де на це взяли кошти? Усі роботи профінансували міжнародні донори, без залучення коштів державного бюджету.

Що зміниться для бізнесу

  • Із березня 2025 року компаніям поступово відкривали частину функціоналу для тестування.
  • Уже з листопада доступним стане весь функціонал «еАкцизу».
  • А з січня 2026-го з’являться офлайн-застосунки для роботи із системою.
Бізнес отримає 10 місяців тестового періоду, аби підготуватися до повного переходу. За цей час компанії зможуть відпрацювати нові бізнес-процеси та уникнути ризиків під час запуску.
Мінцифри та представники галузей домовилися звернутися до парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики з пропозицією продовжити тестування до 1 листопада 2026 року. За словами Федорова, таке рішення дозволить зробити перехід більш безпечним і комфортним для ринку.
Навіщо це

Запуск «еАкцизу» стане черговим кроком у боротьбі з корупцією та нелегальними схемами.
«Ми вже довели ефективність цифровізації як інструменту боротьби з корупцією. За 5 років цифрові послуги заощадили українцям та державі 184 млрд грн», — написав Федоров.
Очікується, що впровадження «еАкцизу» допоможе збільшити податкові надходження та зробити ринок прозорішим.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
Payment systems