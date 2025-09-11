Президент пропонує Європі нову програму по БПЛА
Україна пропонує союзникам долучитись до нової програми фінансування, виробництва та розробки дронів-перехоплювачів проти ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з лідером Фінляндії Александром Стуббом.
«Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам — нашим сусідам і сусідам росії — спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів», — зазначив Зеленський.
За його словами, завдяки виробництву під час війни Україна стала лідером в цьому напрямку.
«До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали, ми відкриті до цієї співпраці», — додав президент України.
Глава держави також підкреслив, що ніхто в світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, або навіть 100 тисяч доларів.
Нагадаємо, що останніми місяцями Україна активно розвиває дрони-перехоплювачі, які повинні стати надійним і відносно доступним захистом проти ворожих ударних безпілотників.
Так, за словами Зеленського, під час масованої атаки на Україну в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.
Також повідомлялось, що Велика Британія спільно з Україною розроблятиме та випускатиме передове військове обладнання, зокрема і дрони-перехоплювачі. Першим спільним проектом стане новий перехоплювач для протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS.
Його масове виробництво розпочнеться у Британії, де планують випускати тисячі таких дронів на місяць для передачі Україні.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштуватиме євро у світі та Україні — думка експерта
У «Дії» з’являться нові категорії заяв про відшкодування у Реєстрі збитків
Президент пропонує Європі нову програму по БПЛА
Президент підписав закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
Скільки коштує година занять із репетитором в Україні у 2025 році