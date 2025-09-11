Президент пропонує Європі нову програму по БПЛА Сьогодні 15:10

Україна пропонує союзникам долучитись до нової програми фінансування, виробництва та розробки дронів-перехоплювачів проти ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з лідером Фінляндії Александром Стуббом.

«Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам — нашим сусідам і сусідам росії — спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів», — зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки виробництву під час війни Україна стала лідером в цьому напрямку.

«До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали, ми відкриті до цієї співпраці», — додав президент України.

Глава держави також підкреслив, що ніхто в світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, або навіть 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, що останніми місяцями Україна активно розвиває дрони-перехоплювачі, які повинні стати надійним і відносно доступним захистом проти ворожих ударних безпілотників.

Так, за словами Зеленського, під час масованої атаки на Україну в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.

Також повідомлялось, що Велика Британія спільно з Україною розроблятиме та випускатиме передове військове обладнання, зокрема і дрони-перехоплювачі. Першим спільним проектом стане новий перехоплювач для протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS.

Його масове виробництво розпочнеться у Британії, де планують випускати тисячі таких дронів на місяць для передачі Україні.

