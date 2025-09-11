0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ

Кримінал
17
На Закарпатті чоловік налагодив схему незаконного продажу автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових.
Про це повідомляє поліція регіону.
Організатором виявився 48-річний мешканець села Міжлісне Берегівського району.
Зловмисник організував ввезення транспорту без сплати митних платежів і податків, але після перетину кордону не передавав машини за призначенням. Натомість він реалізовував їх цивільним особам.
Правоохоронці встановили, що таким чином чоловік незаконно ввіз і продав 5 автомобілів: Fiat Ducato, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara та Mazda B2500. Від оборудок він отримав майже 1,4 млн грн прибутку.
Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України, тобто продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems