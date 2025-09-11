1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ Сьогодні 17:12 — Кримінал

На Закарпатті чоловік налагодив схему незаконного продажу автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових.

Про це повідомляє поліція регіону.

Організатором виявився 48-річний мешканець села Міжлісне Берегівського району.

Зловмисник організував ввезення транспорту без сплати митних платежів і податків, але після перетину кордону не передавав машини за призначенням. Натомість він реалізовував їх цивільним особам.

Правоохоронці встановили, що таким чином чоловік незаконно ввіз і продав 5 автомобілів: Fiat Ducato, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara та Mazda B2500. Від оборудок він отримав майже 1,4 млн грн прибутку.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України, тобто продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

