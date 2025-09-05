НАБУ викрило корупційну схему в Мінсоцполітики на 29 млн грн Сьогодні 17:21 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру п’ятьом особам, серед яких колишні посадовці Міністерства соціальної політики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду. Їх звинувачують в організації схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, яка завдала державному бюджету збитків на понад 29 млн грн.

Серед підозрюваних:

колишній заступник міністра соціальної політики;

керівник департаменту Мінсоцполітики;

колишній заступник голови Держспецзв’язку;

власник групи компаній (організатор схеми);

його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду України.

Як працювала схема

За даними слідства, у 2020−2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями організував закупівлю програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спершу вони зупинили вже чинний проєкт з інформатизації в Мінсоцполітики, на який було витрачено понад $950 тис. Це дало можливість «підвести» до тендеру підконтрольну компанію. Далі організували конкурс із такими умовами, які фактично не залишали шансів іншим учасникам. Для видимості конкуренції залучили ще одну компанію, що також контролювалася організатором.

У результаті Мінсоцполітики підписало контракт із «потрібним» постачальником. Програмне забезпечення поставили за завищеною ціною, через що бюджет втратив понад 29 млн грн.

Крім цього епізоду, організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.

